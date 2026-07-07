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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 16º
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País

Ravier confirmó que Manuel Adorni conservará la custodia oficial

El vocero presidencial indicó que el exjefe de Gabinete continuará con protección asignada "por ahora". La decisión llega luego de su alejamiento del Gobierno.

Hoy 12:49

El Gobierno anunció que mantendrá la custodia al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por motivos de seguridad. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que “por ahora” su antecesor seguirá teniendo custodia oficial. El exfuncionario dejó su cargo en medio de fuertes tensiones por su situación, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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En relación a la posibilidad de una auditoría interna en el Gobierno para tratar de verificar presuntas irregularidades del exfuncionario, Ravier dijo que el tema “está claramente en la Justicia”, y que “no hay un mecanismo aparte” de parte del Gobierno.

Pese a que el propio funcionario había dicho la semana pasada, en conferencia de prensa, al respecto: “Sí, por supuesto, estamos apenas llegando, por supuesto, todas estas cosas se están evaluando, se están analizando y demás”.

El vocero presidencial dijo ahora, sobre el caso de las compras con tarjetas de crédito para el funcionario, a través de empleados de la Vocería Presidencial, cuando esta a cargo de este área: “El tema está claramente en la Justicia, estas personas tienen que declarar. No tenemos internamente un mecanismo en Casa Rosada, que ya está llevando la Justicia”.

Varios funcionarios declararon en la Justicia que hicieron compras para Adorni, con sus tarjetas. Entre ellos la Directora General de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, Laura Schiuma, que confirmó que le prestó su tarjeta de crédito al ex jefe de Gabinete para comprar un monitor gamer de más de $2 millones.

Sumado a las declaraciones, en la misma línea, de dos empleados de la Vocería, Gisela Kocsis, que fue secretaria privada de Adorni, y Luis Aluju, coordinador de Información de Gobierno y amigo de toda la vida del exfuncionario.

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