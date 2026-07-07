“La Eurocopa 2016 tiene la misma dimensión que un Mundial”: las sorprendentes declaraciones de Cristiano Ronaldo

El astro portugués se despidió de las Copas del Mundo tras la derrota 1-0 ante España y defendió su legado con una frase que generó repercusión.

Hoy 13:03

Cristiano Ronaldo se despidió de los Mundiales con una frase que rápidamente generó debate en el fútbol internacional. Tras la eliminación de Portugal ante España por 1-0, en los octavos de final del Mundial 2026, el capitán luso comparó la Eurocopa 2016 con una Copa del Mundo y sorprendió a todos.

El delantero de 41 años confirmó que esta fue su última participación mundialista, luego de disputar su sexta Copa del Mundo con la camiseta de Portugal. Pese al golpe deportivo, aseguró que se marcha tranquilo por lo hecho a lo largo de su carrera con el seleccionado.

“¿Cómo me levanté hoy? Igual. Con la conciencia tranquila, he dado lo mejor de mí. Gané tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título”, expresó Ronaldo tras la caída ante España.

Luego llegó la frase que abrió la polémica. “El mayor título que gané en la selección fue la Eurocopa 2016 que, para mí, tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente”, afirmó el exjugador de Manchester United y Real Madrid, entre otros clubes.

Sus declaraciones tuvieron una rápida repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre el valor de la Eurocopa obtenida por Portugal en 2016 y la comparación con el torneo más importante del fútbol de selecciones.

La eliminación portuguesa se consumó en el cierre del partido, cuando Mikel Merino apareció en el área y marcó el gol del triunfo para España. Portugal, que había apostado por un planteo más ordenado y defensivo, no logró lastimar lo suficiente y terminó quedándose afuera en una noche muy dolorosa.

Ronaldo, visiblemente emocionado, se retiró entre lágrimas del campo de juego. Fue el cierre de su historia mundialista, una etapa marcada por récords individuales, grandes actuaciones y la cuenta pendiente de no haber podido levantar la Copa del Mundo.

En esta edición, el capitán portugués marcó tres goles y logró anotar por primera vez en un partido de eliminación directa, durante el cruce ante Croacia en los dieciseisavos de final.

Con la camiseta de Portugal, Cristiano acumuló 147 goles, 21 asistencias y 233 partidos. En Mundiales, cerró su recorrido con 11 tantos, consolidándose como uno de los grandes nombres de la historia del fútbol de selecciones.

“Me voy con la conciencia tranquila de haber dado lo mejor, y ya está. Mañana será un nuevo día, la vida sigue”, concluyó Ronaldo, en una despedida con lágrimas, orgullo y una frase que seguirá dando que hablar.