La formación confirmada de Argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial

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Scaloni meterá tres cambios con respecto al equipo que arrancó ante Cabo Verde.
La Selección Argentina se medirá desde las 13 con Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Para este partido, Lionel Scaloni introducirá tres variantes con respecto al equipo que viene de jugar ante Cabo Verde.
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Nicolás Tagliafico retornará a la titularidad en lugar de Facundo Medina, quien había conservado el puesto durante la recuperación del futbolista del Olympique de Lyon pero que terminó acalambrado en el último partido.
En el ataque, Lautaro Martínez, que fue titular en los primeros cuatro partidos, le dejará su lugar a Julián Álvarez. Sin embargo, el Toro, que convirtió un gol de penal ante Jordania, no rindió en dieciseisavos y esta vez tendrá la chance el cordobés, que está volviendo de una lesión en el tobillo izquierdo que le impidió estar en los primeros cruces.
La tercera modificación estará en el mediocampo ante la falta de funcionamiento que se vio con Cabo Verde. Leandro Paredes dejó una muy buena imagen con su ingreso frente y será titular. Su ingreso modificará la fisonomía de la mitad, porque el que dejará el once será Thiago Almada. De esta manera, el volante de Boca se posicionará como medicampista central, función que venía desempeñando Alexis Mac Allister, quien quedará liberado para la creación junto a Enzo Fernández.
De esta manera, Argentina formará con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.