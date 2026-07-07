Brutal: empleada judicial recibió una golpiza de su novio que luego la lanzó desnuda a la calle

El episodio se registró en la casa de él, en el barrio Villa del Carmen. En su denuncia, la víctima aseguró que el agresor se encontraba alcoholizado.

Hoy 06:34

Un hombre —de 44 años, de apellido Reynoso— fue denunciado por lesiones tras un violento episodio de violencia de género ocurrido durante la madrugada del domingo en una vivienda del barrio Villa del Carmen.

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La denuncia fue realizada por una empleada judicial quien manifestó a la policía que llegó cerca de las 22 del sábado al domicilio de su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía ocho años, aunque sin convivencia.

Allí compartieron una cena junto con el hijo mayor del acusado y un cuñado, quienes se retiraron alrededor de las 4 de la madrugada. Según relató la empleada pública, Reynoso se encontraba alcoholizado ya que había pasado varias horas en un campeonato de fútbol, donde había consumido bebidas alcohólicas.

Cerca de las 5 de la mañana —siempre según la denuncia— Reynoso tomó sin autorización el teléfono celular de la mujer y comenzó a revisar conversaciones. Al escuchar un audio enviado por una expareja de ella, reaccionó con extrema violencia.

La víctima manifestó que el acusado la sujetó del cabello e intentó ahorcarla sobre la cama. Luego le propinó un golpe de puño en el ojo derecho y volvió a arrojarla sobre la cama. Cuando intentó escapar, él la tomó de las prendas de vestir y la expulsó de la vivienda desnuda, diciéndole: "Una put* debe andar desnuda". En medio del forcejeo sufrió además lesiones en la mano derecha y en la rodilla izquierda tras caer al suelo.

La mujer logró escapar del lugar en un Uber que había solicitado antes. Ya en su domicilio, sus hijos advirtieron las lesiones y su hija mayor se comunicó por WhatsApp con Reynoso para reclamarle por la agresión.

Según consta en la denuncia, el hombre respondió con amenazas y posteriormente bloqueó el contacto. La denunciante dijo sentir temor por posibles represalias, ya que el acusado reside solo, pero tiene familiares viviendo en las inmediaciones.

La causa fue puesta en conocimiento de la fiscal de Género, Judith Díaz, quien tomó intervención en el hecho y dispuso la continuidad de las actuaciones judiciales.