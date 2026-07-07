Zendaya deslumbró en el estreno de "La Odisea" con un look inspirado en diosas griegas

La actriz impactó en la alfombra azul de Londres con un diseño de alta costura de Schiaparelli, consolidándose como la gran protagonista de la noche.

Hoy 07:09

El estreno mundial de The Odyssey en Londres no solo reunió a un elenco de primer nivel, sino que también dejó uno de los momentos más comentados de la jornada: la aparición de Zendaya, quien volvió a imponer tendencia con un look impactante que acaparó todas las miradas.

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Durante la gira de presentación del film este lunes 6 de julio, la actriz —que interpreta a Atenea en la nueva película dirigida por Christopher Nolan— lució un vestido de alta costura inspirado en la estética de las diosas de la mitología griega, en sintonía con el universo épico de la historia.

El diseño estuvo a cargo de Daniel Roseberry para la colección otoño/invierno 2026 de Schiaparelli, y llegó a la alfombra roja apenas horas después de haber sido presentado en la Semana de la Alta Costura de París. La elección fue posible gracias al trabajo de su estilista de confianza, Law Roach, con quien Zendaya viene construyendo algunas de las apariciones más destacadas de la moda reciente.

En una premiere marcada por la magnitud de la producción y la presencia de figuras como Matt Damon, Anne Hathaway y Robert Pattinson, la actriz logró destacarse con un estilismo que combinó sofisticación, concepto y coherencia narrativa, reforzando su imagen como uno de los grandes íconos de estilo de la industria.

Zendaya

La alfombra azul, ambientada con temática marina en Leicester Square, sirvió como escenario ideal para este despliegue visual. Sin embargo, entre la gran cantidad de celebridades presentes, fue Zendaya quien se convirtió en la figura más fotografiada y comentada del evento.

Además de su impacto en la moda, la actriz también tuvo un rol central en la presentación del film, donde comparte elenco con Tom Holland, sumando otro foco de atención mediática.

El estreno de The Odyssey no solo marcó el inicio de una de las películas más esperadas del año, sino también una nueva demostración del poder de Zendaya para transformar cada aparición pública en un verdadero acontecimiento cultural.