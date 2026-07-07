Encuentran un micrófono espía en la casa del fundador del Foro Económico Mundial

El dispositivo podría haberse instalado en el lugar durante los últimos 3 años.

Hoy 07:15

El fundador del Foro Económico Mundial (FEM), Klaus Schwab, presentó una denuncia ante la Policía suiza luego de que se detectara un supuesto dispositivo de escucha clandestino en su residencia de Ginebra, según informó la agencia Bloomberg.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hallazgo se produjo durante una inspección de seguridad rutinaria en la vivienda del empresario, ubicada en las cercanías de la sede del FEM, el organismo internacional conocido por organizar anualmente el Foro de Davos, donde se reúnen líderes políticos, empresarios y referentes globales.

De acuerdo con las primeras informaciones, el aparato habría sido instalado de manera encubierta y sin conocimiento de los ocupantes de la propiedad. Una evaluación preliminar sugiere que el dispositivo podría haber permanecido activo durante un período de hasta tres años, lo que abre interrogantes sobre un posible acceso prolongado a información sensible.

Las autoridades suizas iniciaron una investigación formal para determinar el origen del dispositivo, cómo fue colocado y si estuvo efectivamente operativo. Por el momento, no se informó sobre sospechosos ni sobre posibles responsables, y tampoco se descarta la participación de terceros con intereses en el ámbito político o económico internacional.

El episodio genera preocupación dado el perfil de Schwab y su rol al frente del FEM, una organización con fuerte influencia en debates globales sobre economía, tecnología y gobernanza. En ese contexto, los investigadores buscan establecer si el hecho está vinculado a actividades de espionaje dirigidas a obtener información estratégica.

Hasta el momento, ni Schwab ni el Foro Económico Mundial realizaron declaraciones públicas detalladas sobre el incidente, mientras continúan las pericias técnicas sobre el dispositivo encontrado.