"El rol de Diego Santilli va a ser clave en la negociación política"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados afirmó que el rol de Diego Santilli será determinante en la actual etapa de negociación política, especialmente en el vínculo con los gobernadores, en el marco de las definiciones que atraviesa el Gobierno nacional.

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Durante su columna de este martes en Radio Panorama, Granados sostuvo que Santilli aparece como una figura clave para articular acuerdos en un escenario donde el oficialismo necesita consolidar respaldos políticos.

En el plano económico, el analista señaló que la principal novedad de la jornada fueron los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, quien presentó un programa financiero destinado a afrontar los importantes vencimientos en moneda extranjera del Tesoro previstos para lo que resta de 2026 y 2027.

“Esperaba que bajara un poco más el Riesgo País, pero terminó en 408 puntos. Se trata de unos 44 mil millones de dólares: se van a pagar intereses y se va a refinanciar el capital utilizando el superávit”, explicó Granados.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno busca evitar acudir a los mercados internacionales: “No quiere ir a buscar financiamiento a Wall Street, prefiere créditos en los bancos. Es coherente con el nivel de tasas actual”.

Además, advirtió sobre la necesidad de resolver el problema del crédito y la morosidad. “Los bancos están avanzando con refinanciaciones, mientras que las billeteras virtuales presentan mayores demoras en ese proceso”, indicó.

Finalmente, Granados contextualizó el clima social del día y relativizó el impacto inmediato de las medidas económicas: “Hoy es un día en el que a la gente lo económico le importa poco, porque están todos pendientes del partido”.

De esta manera, el análisis combinó el frente económico con la dinámica política, donde —según planteó— la figura de Santilli será central en los próximos movimientos del escenario nacional.