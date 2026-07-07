Las tres claves que entusiasman al Gobierno para buscar otro mandato de Milei

En el oficialismo ya trabajan con la mirada puesta en 2027, mientras confían en consolidar acuerdos políticos y mejorar el impacto de la gestión en la vida cotidiana de los argentinos.

Hoy 08:40

Tras la salida de Manuel Adorni, el Gobierno nacional comenzó a ordenar su estrategia política de cara al desafío electoral de 2027, con el objetivo de impulsar la reelección del presidente Javier Milei.

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Fue la propia Karina Milei quien expuso públicamente esa meta durante una actividad de La Libertad Avanza en la provincia de Misiones. “Mi gran objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027”, afirmó en el marco de la Escuela de Cuadros que impulsa el espacio libertario.

En la Casa Rosada confían en que el repunte económico sea uno de los principales argumentos para sostener el proyecto político del oficialismo. En ese sentido, esperan que el crecimiento al que hacen referencia el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, llegue con mayor fuerza a la economía cotidiana y se refleje en el bolsillo de la sociedad.

Otro de los puntos que observan con atención es la definición del sistema electoral. En particular, dentro del Gobierno creen que una eventual eliminación de las PASO podría facilitar el camino de La Libertad Avanza hacia una nueva elección presidencial.

Sin embargo, reconocen que se trata de uno de los objetivos más complejos. Por eso, la mesa política trabaja en negociaciones con gobernadores para avanzar en acuerdos que permitan reunir respaldo legislativo.

En esa tarea aparecen como protagonistas el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, quienes mantienen conversaciones con mandatarios provinciales. Entre las alternativas que se ponen sobre la mesa figura la posibilidad de habilitar colectoras o adhesiones como parte de los acuerdos políticos.

El tercer factor que analizan en Balcarce 50 es la oferta opositora. En el oficialismo entienden que el escenario podría complicarse si aparece un candidato de centro derecha capaz de disputarle parte del electorado a Milei.

También siguen de cerca la posibilidad de que el peronismo logre ordenar sus diferencias internas y llegue competitivo a 2027. De todos modos, en el Gobierno consideran que una oposición fragmentada podría favorecer las aspiraciones libertarias.

En paralelo, dentro del oficialismo crece la preocupación por una eventual candidatura de figuras de centro o centro derecha por fuera del armado libertario. Entre los nombres que aparecen en los análisis internos figuran Mauricio Macri, si decidiera competir por su cuenta, y Patricia Bullrich, actual jefa de bloque de La Libertad Avanza.

“Cualquier candidato del centro a la derecha que compita por fuera es un problema”, reconoció una fuente que transita a diario la Casa Rosada.

En ese marco, los acuerdos que La Libertad Avanza pueda construir hacia adelante, especialmente con los gobernadores, serán determinantes para la estrategia electoral. Por ahora, con el Mundial en curso, dentro del armado libertario prefieren evitar definiciones prematuras y avanzar con cautela.