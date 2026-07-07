Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 5º
X
Locales

Añatuya se despierta con un clima ideal: temperaturas agradables para hoy Martes 7 de julio de 2026

Hoy, los añatuyenses disfrutarán de un día despejado y cálido a medida que avanzan las horas. El clima se mantendrá estable en los próximos días.

Hoy 08:21

Los añatuyenses comienzan la jornada con un clima despejado y fresco, ideal para disfrutar del aire libre. Con una temperatura actual de 5.7 °C, la sensación térmica es un poco más baja, alcanzando los 3 °C debido a la humedad del 74% y el viento que sopla a 12.2 km/h desde el norte-noreste.

El pronóstico para hoy es muy alentador, ya que se espera que la temperatura máxima llegue a los 21.5 °C, permitiendo que los habitantes de Añatuya aprovechen el día al máximo. Será un excelente momento para realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad.

Para mañana, el clima seguirá siendo soleado y cálido, con una mínima de 10.4 °C y una máxima que alcanzará los 24.9 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un ambiente agradable, ideal para salir a disfrutar de la naturaleza.

El jueves, las condiciones climáticas serán parcialmente nubladas, aunque la temperatura seguirá en ascenso, con una mínima de 13.8 °C y una máxima que podría llegar a los 27.4 °C. A pesar de las nubes, se anticipa un día cálido.

En resumen, hoy, Martes 7 de julio de 2026, se prevé un día soleado en Añatuya, con temperaturas que oscilarán entre los 5.5 °C de mínima y los 21.5 °C de máxima. Los próximos días continuarán con condiciones similares, brindando a los añatuyenses un clima ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se descompensó cuando retiraba su auto del taller y murió antes de recibir asistencia médica
  2. 2. ¡Juega la Scaloneta! Argentina va por los cuartos del Mundial 2026 ante Egipto
  3. 3. Gravísimo episodio en Añatuya: entró a la casa de una joven, la golpeó, robó y abusó sexualmente
  4. 4. Brutal: empleada judicial recibió una golpiza de su novio que luego la lanzó desnuda a la calle
  5. 5. Tres nuevas denuncias por estafas complican la situación de la contadora Nora Villarroya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT