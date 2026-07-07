Tres nuevas denuncias por estafas complican la situación de la contadora Nora Villarroya

Utilizando el mismo modus operadi, la profesional habría engañado a agricultores. La fiscal Celia Mussi está a cargo de la causa judicial.

Hoy 06:45

La investigación por la presunta estafa millonaria que tiene como principal acusada a la contadora Nora Isabel Villarroya continúa avanzando y sumando nuevos capítulos. En las últimas horas, tres nuevas denuncias fueron presentadas ante el Departamento de Delitos Económicos, donde las presuntas víctimas pertenecerían al sector agropecuario.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, los denunciantes serían productores agrícolas que habrían sido captados mediante un mecanismo similar al señalado por otras víctimas. La principal hipótesis indica que la profesional les hacía firmar poderes legales, que luego habría utilizado para realizar diversas operaciones financieras, entre ellas la gestión de préstamos bancarios, lo que habría derivado en importantes perjuicios económicos.

Las nuevas presentaciones —según indicaron fuentes judiciales y policiales vinculadas a la causa— se incorporarán al expediente que investiga una compleja trama de presuntas maniobras fraudulentas. En este contexto, los investigadores buscan determinar si existió un patrón de conducta común en todos los casos y si el número de damnificados podría incrementarse a medida que avance la investigación.

La causa tomó estado público días atrás, cuando la Justicia ordenó la detención de Villarroya. No obstante, la acusada no pudo ser localizada y actualmente se encuentra prófuga, mientras las fuerzas de seguridad mantienen operativos de búsqueda por disposición judicial.

En medio del proceso, Villarroya decidió romper el silencio y concedió una entrevista. Allí afirmó ser contadora egresada de la Universidad Católica de Santiago del Estero y rechazó de manera categórica las acusaciones en su contra, sosteniendo que todas las operaciones realizadas estuvieron respaldadas por poderes vigentes y documentación legal.

En esa misma línea, la acusada apuntó contra uno de los socios de la firma denunciante, a quien responsabilizó por la situación patrimonial de la empresa. Además, aseguró que su intervención se limitó al pago de deudas y negó haber realizado maniobras irregulares, mientras su defensa sostiene que actuó dentro de las facultades otorgadas por los poderes firmados.

Con la incorporación de estas tres nuevas denuncias, la investigación abre un nuevo frente y podría ampliar significativamente el número de presuntas víctimas. La fiscal Celia Mussi, a cargo de la causa, junto a los investigadores de Delitos Económicos, continúa reuniendo documentación y testimonios para determinar el alcance de las maniobras denunciadas y establecer si todos los casos responden a un mismo modus operandi.