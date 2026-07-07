La ciencia investiga el fenómeno de luces antes de terremotos

Investigadores analizan las luces de terremoto, fenómenos luminosos que se observan antes de ciertos sismos, buscando comprender su naturaleza y origen.

Hoy 07:01

Las luces de terremoto, también conocidas como luces sísmicas, son fenómenos luminosos que se han reportado durante siglos, apareciendo antes, durante o cerca del momento de algunos terremotos. Este fenómeno ha sido documentado en diversas formas, incluyendo destellos, resplandores y orbes luminosos. Sin embargo, su existencia ha sido objeto de controversia, ya que muchos avistamientos han sido confundidos con relámpagos, aviones o incluso ovnis.

Recientemente, el tema ha cobrado relevancia debido a la variabilidad en la forma en que se manifiestan estas luces. Algunas veces, aparecen como luces azuladas cerca del suelo, mientras que en otras ocasiones se describen como bolas luminosas o flashes que iluminan el cielo. National Geographic ha documentado que las luces de terremoto pueden adoptar diferentes formas y colores, complicando su estudio sistemático.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las luces de terremoto pueden ser clasificadas como resplandores, bolas de luz y destellos. No obstante, los geofísicos advirtieron que no todos los destellos observados durante un sismo son necesariamente luces de terremoto, ya que pueden ser el resultado de fallas eléctricas o reflejos.

A pesar de las confusiones, ciertos reportes han capturado la atención de la comunidad científica. Investigaciones han mostrado que se repiten patrones en diversas partes del mundo, como la aparición de colores intensos y luces cercanas al suelo poco antes de los sismos.

Una de las hipótesis más destacadas sugiere que las luces de terremoto podrían estar vinculadas a las propiedades eléctricas de ciertas rocas. Un estudio de 2014 en Seismological Research Letters propuso que las luces podrían ser causadas por cargas eléctricas generadas por la presión en rocas específicas, como basaltos y gabros.

Los reportes de luces de terremoto no son un fenómeno nuevo. Existen relatos históricos documentados, como el caso en L’Aquila, Italia, en 2009, donde se observaron pequeñas llamas de luz segundos antes del sismo. Estos testimonios han alimentado la investigación, aunque no establecen un vínculo físico definitivo.

Es crucial destacar que, a pesar de la asociación entre luces de terremoto y sismos, estas no son herramientas fiables para la predicción de terremotos. El USGS enfatiza que los científicos aún no han logrado predecir terremotos de manera precisa. Por lo tanto, es importante considerar las luces sísmicas como un fenómeno interesante pero no como un indicador seguro de actividad sísmica.