Juicio por Loan: este martes declaran familiares y un testigo que encontró huellas en el barro

La octava audiencia se realizará en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes. El Tribunal escuchará nuevos testimonios vinculados a las primeras horas de búsqueda del niño desaparecido en junio de 2024.

Hoy 08:18

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes con la octava audiencia del debate, que se lleva adelante en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes.

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Luego de escuchar a padres, hermanos, abuela, tíos y otros familiares directos del niño, el Tribunal Oral Federal de Corrientes recibirá nuevas declaraciones vinculadas a las primeras horas posteriores a la desaparición ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio.

Entre los testigos citados se encuentran Miguel Ángel Noguera, tío materno de Loan; Diego Arnaldo “Huevo” Peña, primo del niño; y Roque Valeriano Noguera, quien participó de la búsqueda y habría encontrado huellas en el barro.

La declaración de Diego “Huevo” Peña genera especial expectativa, ya que estuvo presente en el almuerzo realizado en la casa de Catalina Peña, abuela de Loan, antes de que el niño se dirigiera hacia el naranjal donde se le perdió el rastro.

Durante las audiencias anteriores, su nombre fue mencionado por distintos familiares, entre ellos Camila Ayelén Núñez, al reconstruir el recorrido hacia el naranjal y los minutos previos a la desaparición.

En tanto, Miguel Ángel Noguera fue mencionado por Alberto Sebastián Noguera, quien declaró que ambos se trasladaron hasta la casa de Catalina al enterarse de que Loan había desaparecido para sumarse a la búsqueda.

Por su parte, Roque Valeriano Noguera es considerado un testigo clave en torno al hallazgo de huellas y del botín del niño, un episodio central dentro de la investigación y de la acusación contra Laudelina Peña.

El debate busca determinar qué ocurrió con Loan, quien tenía 5 años al momento de su desaparición. En el juicio son investigados el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; su marido, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; Laudelina Peña; Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Además, en una causa paralela son juzgadas otras personas imputadas por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

Con estas nuevas declaraciones, el Tribunal intentará profundizar la reconstrucción de las horas previas y posteriores a la desaparición de Loan, mientras persisten los interrogantes sobre qué ocurrió después de que fue visto por última vez.