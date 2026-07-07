Gravísimo episodio en Añatuya: entró a la casa de una joven, la golpeó, robó y abusó sexualmente

La víctima, que reside sola, sostuvo que antes de irse el delincuente la obligó a realizar una transferencia de 70 mil pesos.

Hoy 07:07

La fiscalía a cargo de la Dra. Cecilia Rimini se encuentra investigando un grave y confuso episodio ocurrido en la madrugada de ayer en la ciudad de Añatuya, cuando una joven habría sido víctima de un violento asalto y abuso sexual.

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El hecho, caratulado de forma preliminar como Abuso sexual con acceso carnal, tuvo lugar en una vivienda ubicada en del barrio Manzione, y se conoció cuando la víctima se presentó ante los efectivos de la Comisaría N° 41 a pedir ayuda.

Según consta en el informe policial, el ataque se registró aproximadamente a las 4 de la madrugada cuando la víctima —de 29 años— se encontraba descansando, sola, en el interior de su domicilio.

En ese momento, un hombre —cuya identidad aún no ha sido establecida— ingresó de manera imprevista a la propiedad, interrumpiendo el descanso de la mujer y desencadenando una secuencia de extrema violencia.

La denunciante relató ante las autoridades que el agresor la abordó por la fuerza y comenzó a golpearla físicamente para reducirla. Tras la agresión inicial, el delincuente consumó el abuso sexual. La situación sumó un elemento inusual y clave para la investigación económica del caso: antes de darse a la fuga, el atacante obligó a la víctima a realizar una transferencia bancaria de $70.000.

La transacción electrónica se efectuó en el acto hacia una cuenta a nombre de una mujer, un dato que se ha convertido en la principal pista para los investigadores. Tras concretar el movimiento de dinero y asegurar su botín, el sospechoso se retiró rápidamente del inmueble, dejando a la víctima en un estado de total vulnerabilidad.

La fiscal coordinó las primeras pericias médicas y psicológicas para contener a la damnificada, al tiempo que ordenó el rastreo de la cuenta bancaria de destino y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo ingresó el atacante y hacia dónde huyó.