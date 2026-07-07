El llamativo vestido de Sabrina Carpenter para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La artista que supo ser telonera en The Eras Tour —la sexta gira de conciertos de Taylor Swift— asistió a la boda de la icónica cantante y el jugador de fútbol americano con un sensual vestido.

Hoy 07:56

Taylor Swift y Travis Kelce protagonizaron este viernes la boda del año en el Madison Square Garden de Nueva York, con una orden explícita de no llevar teléfonos y un acuerdo de confidencialidad (NDA) que cada invitado tuvo que firmar. Sin embargo, con el pasar de los días comenzaron a conocerse detalles inéditos de una noche "mágica".

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Con una placa personalizada con la leyenda "JUST&T MARRIED!", en referencia a que Taylor y Travis (T&T) habían dado el "sí" para ser marido y mujer, el anuncio no tardó en viralizarse en redes sociales.

Entre los invitados también hubo un importante desfile de celebridades que no pasaron inadvertidas. Una de las que más llamó la atención fue Sabrina Carpenter, quien volvió a demostrar por qué es considerada una de las figuras con mayor influencia en la moda gracias a un estilismo que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la celebración.

Sabrina Carpenter

La cantante y actriz apostó por un diseño que combinó sensualidad y sofisticación en partes iguales. La cantante lució un vestido negro de encaje semitransparente, de silueta ceñida al cuerpo y escote profundo en "V", con delicados detalles de inspiración lencera que marcaron una de las tendencias más fuertes de la temporada.

El toque distintivo fue la aplicación de una rosa rosa empolvada en el centro del escote, un recurso romántico que contrastó con la fuerza del negro y aportó un guiño a la estética coquette que viene dominando la moda en los últimos meses. Completó el look con una falda de tul de gran volumen y un peinado de ondas suaves, logrando un equilibrio entre el glamour clásico de Hollywood y las tendencias contemporáneas.