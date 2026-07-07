Colombia busca el boleto a cuartos del Mundial ante Suiza soñando con un posible cruce ante Argentina

El equipo de Néstor Lorenzo enfrenta al conjunto helvético por los octavos de final. El ganador podría medirse con la Selección Argentina, si la Albiceleste supera a Egipto.

Hoy 07:11

Suiza y Colombia se enfrentarán este martes desde las 17.00, hora argentina, en el Estadio BC Place de Vancouver, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro será clave para definir a un nuevo clasificado a los cuartos de final, donde el ganador podría cruzarse con la Selección Argentina, siempre y cuando el equipo de Lionel Scaloni supere a Egipto.

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El conjunto dirigido por Murat Yakin llega con una leve ventaja en la previa: no debió moverse de Vancouver, ciudad en la que viene de vencer cómodamente a Argelia por 2-0, y además contará con un día más de descanso que su rival.

En lo futbolístico, Suiza encontró variantes importantes en ataque. Johan Manzambi, en la mediapunta, y Ruben Vargas, por la banda izquierda, le dieron otra impronta ofensiva a un equipo que mantiene una idea clara y sueña con igualar su mejor actuación histórica: meterse entre los ocho mejores de una Copa del Mundo.

Del otro lado estará Colombia, que llega en crecimiento y con buenas sensaciones tras eliminar a Ghana con un triunfo por 1-0. El equipo de Néstor Lorenzo mostró solidez con y sin la pelota, aunque todavía mantiene margen de mejora en la definición.

El seleccionado cafetero también llega con un importante desgaste acumulado. Hasta el momento recorrió más de 7.000 kilómetros y es el único equipo que jugará en los tres países anfitriones del Mundial: Estados Unidos, México y Canadá.

De avanzar, Colombia podría volver a cruzarse con Argentina, en una posible reedición de la final de la Copa América 2024. Para eso, primero deberá superar a una Suiza ordenada, competitiva y con ambición de seguir haciendo historia.

La probable formación de Suiza sería con Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

El posible once de Colombia tendría a Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

El partido entre Suiza y Colombia se jugará desde las 17.00, hora argentina, en el BC Place Vancouver, en Canadá. Será televisado por D Sports y contará con el arbitraje de Iván Barton.