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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 5º
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Termas de Río Hondo: un día soleado y cálido para hoy Martes 7 de julio de 2026

Hoy, los termenses podrán disfrutar de un día mayormente soleado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un clima estable y cálido en los próximos días.

Hoy 08:01

Este Martes 7 de julio de 2026, Termas de Río Hondo presenta un clima despejado y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 6.3 °C, con una sensación térmica de 4.8 °C, lo que sugiere que los termenses deberán abrigarse un poco por la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 21.2 °C, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de la tarde. El viento soplará a una velocidad de 7.2 km/h desde el noreste, contribuyendo a la sensación de frescura en las primeras horas.

El pronóstico para mañana, miércoles 8 de julio, es igualmente favorable, con un mínimo de 9.1 °C y un máximo que podría llegar a los 23.7 °C. Los termenses seguirán disfrutando de un clima soleado, perfecto para salir y compartir en familia.

El jueves 9 de julio, la tendencia se mantiene, con temperaturas que oscilarán entre 12.3 °C y 23.7 °C. El cielo despejado permitirá que el sol brille intensamente, lo que seguramente alegrará a quienes busquen actividades recreativas.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es muy favorable, con una temperatura actual de 6.3 °C y un pronóstico para hoy que indica un máximo de 21.2 °C. Los próximos días continuarán soleados, con mínimas y máximas que oscilarán entre 9.1 °C y 23.7 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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