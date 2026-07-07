Güemes sumó a Matías Martínez como refuerzo para la Primera Nacional

El defensor de 26 años viene de jugar en Deportivo Victoria de Honduras y se incorpora al equipo de Cholo Guiñazú.

Hoy 11:28

Matías Martínez se convirtió en nuevo refuerzo del Club Atlético Güemes para afrontar lo que resta de la temporada de la Primera Nacional. El defensor, de 26 años, llega al Gaucho luego de su paso por Deportivo Victoria de Honduras.

El flamante refuerzo se sumará al plantel dirigido por Pablo “Cholo” Guiñazú, que atraviesa un momento delicado en la categoría y necesita reaccionar para comenzar a salir de la zona de descenso.

La llegada de Martínez no será la única incorporación para el conjunto santiagueño, ya que Güemes tiene previsto sumar cuatro jugadores más a su plantel en este mercado.

El Gaucho viene de caer ante Nueva Chicago en Mataderos y buscará recuperarse el próximo domingo, cuando reciba a San Martín de San Juan por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional.

Con la incorporación de Matías Martínez, Güemes apunta a reforzar la defensa y encontrar mayor solidez en una etapa clave de la temporada, donde cada punto será fundamental para cambiar el rumbo.