Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 11º
X
Somos Deporte

Güemes sumó a Matías Martínez como refuerzo para la Primera Nacional

El defensor de 26 años viene de jugar en Deportivo Victoria de Honduras y se incorpora al equipo de Cholo Guiñazú.

Hoy 11:28
Matías Martínez Güemes

Matías Martínez se convirtió en nuevo refuerzo del Club Atlético Güemes para afrontar lo que resta de la temporada de la Primera Nacional. El defensor, de 26 años, llega al Gaucho luego de su paso por Deportivo Victoria de Honduras.

El flamante refuerzo se sumará al plantel dirigido por Pablo “Cholo” Guiñazú, que atraviesa un momento delicado en la categoría y necesita reaccionar para comenzar a salir de la zona de descenso.

La llegada de Martínez no será la única incorporación para el conjunto santiagueño, ya que Güemes tiene previsto sumar cuatro jugadores más a su plantel en este mercado.

El Gaucho viene de caer ante Nueva Chicago en Mataderos y buscará recuperarse el próximo domingo, cuando reciba a San Martín de San Juan por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional.

Con la incorporación de Matías Martínez, Güemes apunta a reforzar la defensa y encontrar mayor solidez en una etapa clave de la temporada, donde cada punto será fundamental para cambiar el rumbo.

TEMAS Primera Nacional Club Atlético Güemes
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO | ¡Juega la Scaloneta! Argentina va por los cuartos del Mundial 2026 ante Egipto
  2. 2. Se descompensó cuando retiraba su auto del taller y murió antes de recibir asistencia médica
  3. 3. Gravísimo episodio en Añatuya: entró a la casa de una joven, la golpeó, robó y abusó sexualmente
  4. 4. Brutal: empleada judicial recibió una golpiza de su novio que luego la lanzó desnuda a la calle
  5. 5. Tres nuevas denuncias por estafas complican la situación de la contadora Nora Villarroya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT