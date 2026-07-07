La Academia Nacional de Ciencias expresó su preocupación por la "fuga de cerebros" y cuestionó al Gobierno

La entidad expresó su respaldo a los trabajadores despedidos de la CNEA y a los becarios posdoctorales del CONICET. Advirtió sobre el deterioro del sistema científico.

Hoy 10:11

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) difundió un duro comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesa el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica y cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno para el sector.

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En el documento, la entidad advirtió sobre una “grave fuga de cerebros”, manifestó su respaldo a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a los trabajadores despedidos y a los becarios posdoctorales del CONICET, y también repudió la “represión contra científicos y técnicos”.