Abrieron las puertas del Mercedes Benz Stadium y miles de argentinos ya palpitan el duelo ante Egipto

El estadio abrió sus puertas a las 10 de la mañana y miles de hinchas comenzaron a ingresar para acompañar a la Selección en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Hoy 10:56

A las 9 de la mañana de Atlanta, 10 de Argentina, se abrieron las puertas del Mercedes Benz Stadium, donde este mediodía la Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

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En una mañana soleada, miles de hinchas argentinos comenzaron a formar largas filas en las inmediaciones del imponente estadio ubicado en el centro de la ciudad, a la espera de ingresar para acompañar al equipo nacional en un partido decisivo.

El clima mundialista se vive con fuerte presencia albiceleste. De los 71.000 lugares disponibles, se espera que cerca del 80% esté ocupado por simpatizantes argentinos, que llegaron desde distintos puntos para alentar a los campeones del mundo.

La previa también tuvo su tradicional banderazo, realizado en Piedmont Park, el pulmón verde más grande de Atlanta. Allí, más de 5.000 argentinos se reunieron para cantar, desplegar banderas y vivir las horas previas al cruce ante Egipto.

Como ocurrió en Kansas, Dallas y Miami, la hinchada argentina volvió a hacerse sentir en una nueva sede del Mundial. Aunque esta vez la convocatoria no superó a la multitud reunida días atrás en North Miami, el color celeste y blanco volvió a dominar la previa.

A diferencia de lo ocurrido en Miami, donde el calor y la humedad influyeron en el rendimiento del equipo, el Mercedes Benz Stadium cuenta con techo y aire acondicionado, una condición que podría favorecer el desarrollo del encuentro.