Encuentran a un hombre sin vida en su hogar de Jujuy

Salvador Sebastián Jerez, un hombre de 54 años, fue hallado sin vida en su hogar en San Salvador de Jujuy, tras más de 24 horas de fallecido, lo que retrasó su extracción por parte de las autoridades.

Hoy 14:14

Un hombre identificado como Salvador Sebastián Jerez, de 54 años, fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda en el barrio Mariano Moreno, en la capital jujeña. Según testigos, el cuerpo llevaba más de 24 horas en la casa.

Los trámites burocráticos para retirar el cadáver se demoraron, lo que provocó que el personal de Bomberos no pudiera llevar a cabo la extracción inmediata del cuerpo. Posteriormente, fue trasladado a la morgue del Poder Judicial en Alto Comedero, donde se realizará un examen cadavérico para determinar las causas de la muerte.

De acuerdo a la información obtenida por El Tribuno de Jujuy, los hermanos de Jerez llegaron al domicilio el pasado domingo, encontrando al fallecido sin signos vitales en la intersección de República Dominicana y Ejército del Norte.

La familia, de escasos recursos económicos, recibió ayuda de los vecinos para llevar a cabo los trámites necesarios para la retirada y posterior inhumación del cadáver. Se estima que el deceso ocurrió el pasado viernes, aunque el examen cadavérico es fundamental para confirmar la fecha exacta.

Los vecinos que colaboraron en la situación mencionaron las demoras en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para obtener la orden del fiscal que autorizara el retiro del cuerpo. Además, se informó que el fallecido no contaba con documento nacional de identidad, lo que complicó la obtención del certificado de defunción.

Finalmente, el personal de Bomberos llegó alrededor de las 11 para realizar la extracción del cuerpo. Sin embargo, los vecinos estaban ocupados con los trámites burocráticos pertinentes.

Minutos después, se informó que las vecinas que colaboraron en la gestión habían conseguido el certificado de defunción y una parcela en el cementerio. Uno de los hermanos del fallecido también llegó al lugar para autorizar la entrada a la vivienda y facilitar la extracción del cuerpo.

Así, a las 12.15, los bomberos pudieron ingresar a la vivienda para llevar a cabo la extracción del cuerpo, que fue trasladado en un móvil policial a la morgue del Poder Judicial en Alto Comedero, donde se procederá al examen cadavérico necesario.