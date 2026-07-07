La Casa del Bicentenario invita a participar del Taller Bellizimas “Peinaditos Mundialista”

Las personas interesadas pueden comunicarse al 385-622-5258 para obtener más información.

Hoy 14:17

La Casa del Bicentenario de la ciudad de La Banda será el escenario del Taller Bellizimas “Peinaditos Mundialista”, una propuesta destinada a niñas de 7 a 14 años que busca promover el aprendizaje, la creatividad y la recreación a través de técnicas básicas de peluquería infantil inspiradas en los colores de la Selección Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante las jornadas, las participantes aprenderán a realizar rulos y bucles, trenzas, peinados creativos y diferentes estilos con temática mundialista, incorporando técnicas sencillas que les permitirán desarrollar habilidades, potenciar su imaginación y disfrutar de una experiencia educativa y divertida.

El taller se desarrollará los sábados 11 y 18 de julio, de 10 a 11.30, en las instalaciones de la Casa del Bicentenario. Al finalizar la capacitación, todas las niñas recibirán su Certificado de Peluqueritas, reconociendo su participación y los conocimientos adquiridos.

Desde la Municipalidad de La Banda se continúa impulsando el uso de la Casa del Bicentenario como un espacio abierto a la comunidad, donde se promueven actividades de formación, recreación y desarrollo personal destinadas a niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo el acceso a propuestas educativas y culturales para todos los vecinos.

La actividad es arancelada y cuenta con cupos limitados. Para informes e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al 385-622-5258.