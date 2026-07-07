El municipio intensifica tareas de limpieza y erradicación de mini basurales en distintos sectores de la ciudad

Las tareas se desarrollaron sobre Ruta Provincial N° 8 entre calles 10 y 11 del barrio Paraíso.

Hoy 14:23

La Municipalidad de La Banda llevó adelante trabajos de limpieza integral y desmalezamiento en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar el orden urbano y las condiciones ambientales.

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Las tareas se desarrollaron sobre Ruta Provincial N° 8 entre calles 10 y 11 del barrio Paraíso en donde se realizó el desmalezamiento, levantado de residuos y erradicación de mini basurales, reforzando las acciones para mantener estos espacios en condiciones adecuadas.

Desde el municipio destacaron la importancia de estos operativos, que buscan no solo mejorar el entorno urbano, sino también prevenir la proliferación de focos infecciosos.

En este sentido, se solicita a los vecinos colaborar con el mantenimiento de la limpieza, evitando arrojar residuos en la vía pública y contribuyendo al cuidado de los espacios comunes.

De esta manera, el municipio continúa trabajando en distintos sectores de la ciudad de La Banda, promoviendo el compromiso ciudadano y el cuidado del ambiente.