Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi lidera la carrera por la Bota de Oro

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 está más apasionante que nunca. A medida que avanza la fase eliminatoria, las grandes figuras del fútbol mundial continúan sumando goles y protagonizan una intensa carrera por terminar como máximos anotadores del torneo organizado por la FIFA.

En la cima de la tabla se encuentra Lionel Messi, que acumula ocho goles con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán albiceleste construyó su registro gracias al triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria, el tanto de tiro libre contra Jordania, el gol convertido frente a Cabo Verde y el agónico empate ante Egipto en los octavos de final.

Muy cerca aparecen Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con siete conquistas. El delantero francés alcanzó esa cifra luego de sus dobletes frente a Senegal, Irak y Suecia, además del gol decisivo en la victoria ante Paraguay. Por su parte, el atacante noruego se metió de lleno en la pelea tras marcar dos tantos en el histórico triunfo de Noruega sobre Brasil.

Detrás del trío que domina la clasificación se ubica Harry Kane, quien suma seis goles y también mantiene intactas sus posibilidades de pelear por el premio individual más importante para los delanteros en una Copa del Mundo.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Posición Jugador Selección Goles 1 Lionel Messi Argentina 8 2 Kylian Mbappé Francia 7 2 Erling Haaland Noruega 7 4 Harry Kane Inglaterra 6

Cómo se define la Bota de Oro del Mundial 2026

La Bota de Oro será entregada al futbolista que finalice el torneo con la mayor cantidad de goles convertidos. En caso de empate entre dos o más jugadores, el primer criterio de desempate será la cantidad de asistencias registradas durante la competencia.

Si la igualdad persiste, la FIFA recurrirá a un segundo parámetro: los minutos disputados. El jugador que haya necesitado menos tiempo en cancha para alcanzar su cifra goleadora será quien quede mejor ubicado en la clasificación final y se adjudique el prestigioso galardón.