Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi lidera la carrera por la Bota de Oro

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 19º
Mundial 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Egipto 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Estados Unidos 1
Bélgica 4
FINALIZADO
17:00
Suiza -
Colombia -
7 / 07 / 2026
17:00
Francia -
Marruecos -
9 / 07 / 2026
16:00
España -
Bélgica -
10 / 07 / 2026
18:00
Noruega -
Inglaterra -
11 / 07 / 2026
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 17:00
Suiza
vs
Colombia
9 / 07 / 2026 17:00
Francia
vs
Marruecos
10 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Bélgica
11 / 07 / 2026 18:00
Noruega
vs
Inglaterra

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 2 1 1 0 5 4 1 4
2 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 2 0 0 2 2 5 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Colombia 2 1 1 0 1 0 1 4
3 RD Congo 2 1 0 1 3 2 1 3
4 Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Inglaterra 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Ghana 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Panamá 2 0 0 2 0 3 -3 0
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Somos Deporte

Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi lidera la carrera por la Bota de Oro

La pelea por ser el máximo artillero de la Copa del Mundo entra en su etapa decisiva. Lionel Messi encabeza la clasificación, aunque Kylian Mbappé y Erling Haaland lo siguen de cerca y prometen dar batalla hasta el final.

Hoy 15:10

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 está más apasionante que nunca. A medida que avanza la fase eliminatoria, las grandes figuras del fútbol mundial continúan sumando goles y protagonizan una intensa carrera por terminar como máximos anotadores del torneo organizado por la FIFA.

En la cima de la tabla se encuentra Lionel Messi, que acumula ocho goles con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán albiceleste construyó su registro gracias al triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria, el tanto de tiro libre contra Jordania, el gol convertido frente a Cabo Verde y el agónico empate ante Egipto en los octavos de final.

Muy cerca aparecen Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con siete conquistas. El delantero francés alcanzó esa cifra luego de sus dobletes frente a Senegal, Irak y Suecia, además del gol decisivo en la victoria ante Paraguay. Por su parte, el atacante noruego se metió de lleno en la pelea tras marcar dos tantos en el histórico triunfo de Noruega sobre Brasil.

Detrás del trío que domina la clasificación se ubica Harry Kane, quien suma seis goles y también mantiene intactas sus posibilidades de pelear por el premio individual más importante para los delanteros en una Copa del Mundo.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

PosiciónJugadorSelecciónGoles
1Lionel MessiArgentina8
2Kylian MbappéFrancia7
2Erling HaalandNoruega7
4Harry KaneInglaterra6

Cómo se define la Bota de Oro del Mundial 2026

La Bota de Oro será entregada al futbolista que finalice el torneo con la mayor cantidad de goles convertidos. En caso de empate entre dos o más jugadores, el primer criterio de desempate será la cantidad de asistencias registradas durante la competencia.

Si la igualdad persiste, la FIFA recurrirá a un segundo parámetro: los minutos disputados. El jugador que haya necesitado menos tiempo en cancha para alcanzar su cifra goleadora será quien quede mejor ubicado en la clasificación final y se adjudique el prestigioso galardón.

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