Santiago del Estero celebró en las calles la clasificación de Argentina a cuartos de final

La heroica victoria de la Selección Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 provocó una explosión de alegría en Santiago del Estero. Apenas el árbitro marcó el final del encuentro y se consumó el triunfo por 3-2, cientos de hinchas salieron a las calles para celebrar una clasificación que llegó con sufrimiento, emoción y una remontada inolvidable.

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Como ya es una costumbre cada vez que la Albiceleste consigue un resultado importante, el principal punto de encuentro fue la zona de la Plaza Libertad, donde familias, grupos de amigos y simpatizantes de todas las edades se reunieron con banderas, camisetas, bombos y bocinazos para compartir el festejo.

La remontada encabezada por Lionel Messi, Cristian Romero y Enzo Fernández mantuvo a los santiagueños al borde de sus asientos durante gran parte del partido. El equipo de Lionel Scaloni estuvo dos goles abajo en el marcador y parecía despedirse del torneo, pero reaccionó en los minutos finales para sellar una clasificación épica que hizo estallar de felicidad a todo el país.

Los cánticos para la Selección, los aplausos y las caravanas de vehículos se extendieron durante varias horas por distintos sectores de la ciudad. Muchos hinchas siguieron las celebraciones con bengalas, banderas argentinas y mensajes de apoyo para un equipo que volvió a demostrar carácter en uno de los momentos más difíciles de la Copa del Mundo.

Con la clasificación asegurada, la ilusión de los santiagueños sigue más viva que nunca. Ahora todas las miradas están puestas en el próximo desafío de la Selección Argentina, que buscará un lugar en las semifinales del Mundial 2026 cuando dispute los cuartos de final el próximo sábado. Mientras tanto, la provincia volvió a teñirse de celeste y blanco para celebrar otra noche inolvidable de la Scaloneta.