Enzo Fernández, héroe de Argentina ante Egipto: “Venía anhelando este gol hace tres años”

El mediocampista marcó el agónico 3-2 que clasificó a la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 y se mostró emocionado tras una noche inolvidable.

Hoy 16:57

Enzo Fernández vivió una noche que quedará grabada para siempre en la historia de la Selección Argentina. El mediocampista apareció en el momento más importante del partido ante Egipto y marcó el gol del triunfo 3-2, que le dio a la Albiceleste la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

Después del encuentro, todavía con la emoción a flor de piel, el volante habló sobre lo que significó esa remontada agónica y todo lo que pasó por su cabeza tras convertir el tanto decisivo.

“Seguimos vivos. Sabemos que es fútbol, que hay dificultades y que esas dificultades nos dejan una enseñanza”, expresó Enzo, luego de un partido que tuvo a la Argentina contra las cuerdas y que terminó con una reacción memorable.

El jugador también recordó a sus afectos y destacó el acompañamiento de los hinchas argentinos, tanto en el estadio como desde el país.

“Pensé en toda mi familia, en todos los argentinos. Se me llena el corazón de orgullo. Sabemos que los argentinos nos están apoyando y eso es fundamental para nosotros”, sostuvo.

Además, reveló cuánto esperaba volver a vivir un momento así con la camiseta nacional. “Venía anhelando el gol hace tres años. Tenemos un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido”, afirmó.

Sobre la remontada ante el conjunto africano, Fernández explicó que el equipo supo encontrar los caminos en el tramo final del partido. “Teníamos que aprovechar esos espacios que se nos dieron y lo hicimos”, señaló.

Por último, el mediocampista agradeció a todos los que acompañan el camino de la Selección en la Copa del Mundo. “Le quiero agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los que nos vinieron a alentar y a todos los argentinos que están en nuestro país bancándonos”, expresó.

Con su gol, Enzo Fernández no solo definió un partido inolvidable: también escribió una de esas páginas que quedan para siempre en la historia de la camiseta argentina.