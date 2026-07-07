Amplia agenda legislativa: la Cámara de Diputados aprobó importantes iniciativas

Durante la sesión ordinaria presidida por el vicegobernador Carlos Silva Neder, el cuerpo legislativo dio luz verde a iniciativas vinculadas con aniversarios, eventos culturales, actividades deportivas, religiosas, educativas y de producción en distintos puntos de la provincia.

Hoy 18:01

En una nueva sesión ordinaria presidida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó este martes un extenso paquete de proyectos que abarcan aspectos institucionales, culturales, sociales y religiosos de gran relevancia para la comunidad.

Entronización de San Charbel en la Catedral Basílica

Asimismo, la Cámara de Diputados declaró de Interés la entronización permanente de la imagen de San Charbel Makhlouf en la Catedral Basílica, que se realizará el próximo 10 de julio. El acontecimiento, organizado junto a la Casa Libanesa, culminará con una misa presidida por el cardenal Vicente Bokalic, uniendo la tradición espiritual de la comunidad libanesa con la profunda fe del pueblo santiagueño en torno a este Santo conocido mundialmente por sus milagros de sanación.

Saludo por el Día del Empleado Legislativo

Desde la Presidencia de la Legislatura y desde distintas bancas, se expresó un afectuoso saludo y las felicitaciones a los empleados Legislativos de toda la provincia que este 6 de julio celebraron su día.

Aniversarios de ciudades y localidades

En el plano institucional, se declaró de interés provincial el 110° Aniversario de Sol de Julio (11/07), el 142° Aniversario de Vida Institucional de Loreto (15/07) y el 135° Aniversario de Icaño (17/07 y 18/07). Asimismo, se aprobó el reconocimiento para el 97° Aniversario de Ingeniero Forres (23/07) y el 136° Aniversario de Vida Institucional de Fernández (26/07).

Hitos culturales, populares y literarios

En materia cultural y artística, se declaró de interés el aniversario del Centro Cultural y Artístico Legislativo de la Cámara de Diputados (07/07). En las letras, recibió la distinción el “Café Literario” en el Concejo Deliberante de Fernández (16/07). En el ámbito popular, se convalidaron la 5ª Edición de "La Peña de los Bombos 2026" en el Club Juventud BBC (18/07), el "Encuentro de Vidaleros y Quichuistas 'Pedro Cala Loto'" en Fernández (19/07), el 30° Aniversario del "Patio de la Amistad" en Maco (20/07) y el evento “Homenaje a Leo Dan: Una Vida Hecha Canción” en el Fórum (21/07), sumándose además las festividades patronales en honor a Santa Ana en el departamento Quebrachos (26/07).

Trabajo, educación, producción y acción social

El parlamento declaró de interés el 16° Aniversario de la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana (05/07) y las V Jornadas de Manejo Integral del Viñedo y Frutales de Carozo en Beltrán (08/07). A su vez, se reconocieron las actividades por el Día Nacional de la Tejedora (13/07), los 35 años del Convenio Colectivo de Trabajo de AESyA (17/07) y el "Campamento de Agroecología y Trabajo Socio Productivo" en Clodomira (del 18/07 al 26/07).

Exposiciones

En el eje de eventos masivos y turísticos, se otorgó el beneplácito al "4to Moto Aniversario Ciudad de Loreto" (del 10/07 al 12/07) y a la 5ta Edición de la Mega Expo de vehículos Multimarcas “Madre de Ciudades”, a desarrollarse de manera conjunta en Forres, el Estadio Único y el Autódromo de Termas de Río Hondo (del 24/07 al 26/07).

Deporte, salud, bienestar y reconocimientos

Finalmente, la actividad deportiva tuvo un fuerte respaldo con la declaración del Campeonato de Newcom "Madre de Ciudades" en el Nodo Tecnológico (del 03/07 al 05/07), el 1º Torneo de Taekwon-Do "Open Cup" en Quimsa (11/07), la prueba “La Ciudad Corre” (11/07 y 12/07) y la VII Edición de la "Copa Quimsa" de Patín Artístico (25/07).