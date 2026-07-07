Harvard ofrece un curso gratuito en inteligencia artificial a distancia

La Universidad de Harvard ha lanzado un curso online gratuito sobre inteligencia artificial, machine learning y proyectos prácticos a través de su plataforma CS50.

Hoy 19:01

La Universidad de Harvard ha lanzado un innovador curso gratuito de inteligencia artificial que está disponible online para todos aquellos interesados en este campo tecnológico en expansión.

Denominado CS50’s Introduction to Artificial Intelligence with Python, este programa forma parte de CS50, una de las plataformas educativas más reconocidas de Harvard en el ámbito de las ciencias de la computación.

El curso ofrece la oportunidad de estudiar desde la comodidad del hogar, permitiendo a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y aprender los fundamentos que sustentan diversas herramientas modernas de IA. Entre estas herramientas se encuentran los motores de recomendación, la traducción automática, el reconocimiento de escritura y modelos que trabajan con texto.

Presentado por Harvard Professional and Lifelong Learning, el programa tiene una duración de 7 semanas y permite el acceso al contenido de forma gratuita en la modalidad de auditoría, mientras que el certificado oficial disponible en edX tiene un costo.

La oferta es atractiva, ya que combina el prestigio educativo de Harvard con un formato de estudio flexible, facilitando el acceso a la inteligencia artificial a quienes ya poseen conocimientos básicos de programación.

Durante el curso, los estudiantes aprenderán cómo una computadora busca soluciones, organiza información, identifica patrones y mejora resultados mediante el análisis de datos.

Con un enfoque práctico, el curso permite a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos reales, asegurando un aprendizaje que trasciende la teoría y se convierte en habilidades aplicables en el mundo laboral.