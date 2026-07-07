Messi, tras la agónica clasificación de Argentina: “Este grupo no baja los brazos nunca”

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO
Suiza 0
Colombia 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Egipto 2
FINALIZADO
17:00
Francia -
Marruecos -
9 / 07 / 2026
16:00
España -
Bélgica -
10 / 07 / 2026
18:00
Noruega -
Inglaterra -
11 / 07 / 2026
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 17:00
Francia
vs
Marruecos
10 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Bélgica
11 / 07 / 2026 18:00
Noruega
vs
Inglaterra

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 2 1 1 0 5 4 1 4
2 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 2 0 0 2 2 5 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Colombia 2 1 1 0 1 0 1 4
3 RD Congo 2 1 0 1 3 2 1 3
4 Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Inglaterra 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Ghana 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Panamá 2 0 0 2 0 3 -3 0
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Somos Deporte

Messi, tras la agónica clasificación de Argentina: “Este grupo no baja los brazos nunca”

El capitán valoró la remontada ante Egipto, habló del alivio tras un partido límite y se emocionó al destacar la fortaleza de una Selección que volvió a reaccionar cuando parecía contra las cuerdas.

Hoy 20:03

Lionel Messi habló después de la agónica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 y dejó una frase que resume el espíritu del equipo: “Este grupo no baja los brazos nunca”.

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La Albiceleste venció 3-2 a Egipto en un partido para el infarto, luego de estar abajo en el marcador y de atravesar momentos de enorme tensión. Con goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández, el equipo de Lionel Scaloni consiguió una remontada inolvidable y sigue en carrera en la Copa del Mundo.

Tras el encuentro, el capitán reconoció que la clasificación fue una verdadera descarga para todo el plantel. “Fue un alivio para todos”, expresó, al analizar un partido que se había complicado más de la cuenta y que exigió una reacción emocional y futbolística en el tramo final.

Messi también destacó la fortaleza del grupo para sostenerse en los momentos difíciles y no dejar de buscar el resultado, incluso cuando el panorama parecía adverso. En ese sentido, valoró el gol de Cristian “Cuti” Romero, que abrió el camino para la reacción argentina.

Además, el diez calificó como “una locura” el recorrido que viene realizando la Selección y resaltó el compromiso de un plantel que volvió a demostrar carácter en una instancia decisiva.

El capitán también se mostró feliz por los hinchas argentinos, que podrán seguir acompañando al equipo en la próxima instancia. “Contento de que la gente pueda seguir estando”, señaló, en medio de una noche cargada de emoción.

El final del partido dejó una de las imágenes más conmovedoras de la jornada: Messi rompió en llanto tras el pitazo final. Las lágrimas del capitán reflejaron el desahogo de un encuentro que lo tuvo atravesando momentos difíciles, incluido un penal fallado en el primer tiempo.

Sin embargo, como tantas veces en su historia con la camiseta argentina, el capitán encontró revancha dentro del mismo partido. Su gol fue clave para empujar la remontada y sostener con vida el sueño de la Selección en el Mundial.

Ahora, Argentina espera por el ganador del cruce entre Suiza y Colombia, con la ilusión intacta y la certeza de que este equipo, incluso en las situaciones más extremas, siempre encuentra una respuesta.

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