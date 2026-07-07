Messi, tras la agónica clasificación de Argentina: “Este grupo no baja los brazos nunca”

El capitán valoró la remontada ante Egipto, habló del alivio tras un partido límite y se emocionó al destacar la fortaleza de una Selección que volvió a reaccionar cuando parecía contra las cuerdas.

Hoy 20:03

Lionel Messi habló después de la agónica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 y dejó una frase que resume el espíritu del equipo: “Este grupo no baja los brazos nunca”.

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La Albiceleste venció 3-2 a Egipto en un partido para el infarto, luego de estar abajo en el marcador y de atravesar momentos de enorme tensión. Con goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández, el equipo de Lionel Scaloni consiguió una remontada inolvidable y sigue en carrera en la Copa del Mundo.

Tras el encuentro, el capitán reconoció que la clasificación fue una verdadera descarga para todo el plantel. “Fue un alivio para todos”, expresó, al analizar un partido que se había complicado más de la cuenta y que exigió una reacción emocional y futbolística en el tramo final.

Messi también destacó la fortaleza del grupo para sostenerse en los momentos difíciles y no dejar de buscar el resultado, incluso cuando el panorama parecía adverso. En ese sentido, valoró el gol de Cristian “Cuti” Romero, que abrió el camino para la reacción argentina.

Además, el diez calificó como “una locura” el recorrido que viene realizando la Selección y resaltó el compromiso de un plantel que volvió a demostrar carácter en una instancia decisiva.

El capitán también se mostró feliz por los hinchas argentinos, que podrán seguir acompañando al equipo en la próxima instancia. “Contento de que la gente pueda seguir estando”, señaló, en medio de una noche cargada de emoción.

El final del partido dejó una de las imágenes más conmovedoras de la jornada: Messi rompió en llanto tras el pitazo final. Las lágrimas del capitán reflejaron el desahogo de un encuentro que lo tuvo atravesando momentos difíciles, incluido un penal fallado en el primer tiempo.

Sin embargo, como tantas veces en su historia con la camiseta argentina, el capitán encontró revancha dentro del mismo partido. Su gol fue clave para empujar la remontada y sostener con vida el sueño de la Selección en el Mundial.

Ahora, Argentina espera por el ganador del cruce entre Suiza y Colombia, con la ilusión intacta y la certeza de que este equipo, incluso en las situaciones más extremas, siempre encuentra una respuesta.