La intendente lanzó la campaña de Arbolado Urbano 2026

Con la implementación de la nueva edición de la campaña se buscará plantar más de 60.000 ejemplares.

Hoy 20:15

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el ministro de Producción, Ing. Néstor Machado, encabezaron el lanzamiento de la Campaña de Arbolado Urbano 2026 en el barrio Parque del Río I, una iniciativa destinada a fortalecer el patrimonio ambiental de nuestra ciudad y promover espacios públicos más verdes, saludables y sostenibles.

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El acto contó con la presencia de vecinos, organizaciones ambientalistas, docentes y alumnos de la Escuela Primaria N° 1250 "Papa Francisco" y del Jardín de Infantes N° 919. También estuvieron presentes el subsecretario de Medio Ambiente de la provincia, Pablo Fuentes, y el secretario de Coordinación del municipio, Mario Benavente.

Durante la jornada se plantaron más de 80 ejemplares de especies arbóreas adecuadas para el entorno urbano, con el objetivo de incrementar la cobertura vegetal, contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático, mejorar la calidad del aire y embellecer los espacios compartidos por los vecinos.

"Es muy gratificante poder cumplir un año más con la ordenanza municipal que establece la plantación obligatoria de, por lo menos, 60.000 árboles en todos los barrios de la ciudad, complementándola con iniciativas como la EcoAcción y el EcoCanje", indicó la jefa comunal.

"Resulta necesario contar con el acompañamiento de las instituciones educativas en esta campaña, ya que es fundamental que los niños y jóvenes tomen conciencia de que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todos", señaló.

Por su parte, Machado destacó que "el incremento del patrimonio forestal es una política de Estado del municipio, para lo cual es muy importante contar con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y de cada vecino e institución".

A su vez, Benavente afirmó que "el arbolado urbano es un recurso fundamental para el bienestar de las generaciones presentes y futuras, por lo que entre todos debemos redoblar los esfuerzos necesarios para cuidarlo y mantener los espacios públicos".

Este año ya se concretó la plantación de 20.000 ejemplares en los barrios Borges, Coesa, Jorge Newbery, Libertad y 8 de Abril. El cronograma continuará próximamente en los barrios Francisco de Aguirre, Congreso, Primera Junta, Belgrano y Villa del Carmen.

Con el objetivo de multiplicar este esfuerzo, también se invitó a los vecinos a acercarse al Vivero Municipal, ubicado en su nuevo edificio de la Costanera Sur del barrio Parque del Río I, donde podrán retirar hasta dos ejemplares por persona, asumiendo el compromiso de plantarlos, protegerlos y cuidarlos para acrecentar el arbolado de sus respectivas calles.