La trampa del depósito para entrar y su impacto en el ahorro argentino

La estafa del 'depósito para entrar' ha crecido en Argentina, afectando a miles de personas desde la década de 2010. Este esquema fraudulento utiliza promesas engañosas para despojar a los ahorradores de su dinero.

Hoy 18:02

En Argentina, el fenómeno del depósito para entrar ha cobrado fuerza en la última década, convirtiéndose en una de las estafas más comunes que afectan a los ahorradores. Este tipo de fraude engaña a las personas con la promesa de altos rendimientos a cambio de un primer pago, que nunca se recupera.

Los estafadores suelen utilizar anuncios atractivos en redes sociales y plataformas digitales, donde prometen retornos financieros exorbitantes a corto plazo. En muchos casos, las víctimas son individuos que buscan mejorar su situación económica en un contexto de incertidumbre financiera.

Una de las tácticas más comunes es solicitar un depósito inicial que supuestamente sirve para activar la inversión. Esta suma, que puede variar entre unos pocos miles a decenas de miles de pesos, es el gancho que utilizan los estafadores para atraer a sus víctimas.

El problema se ha visto exacerbado por la falta de regulación en el ámbito de las inversiones en Argentina. Según datos del Centro de Estudios de Consumo de la Universidad Nacional de La Plata, más de 200.000 personas fueron afectadas por este tipo de estafas entre 2010 y 2020.

Es importante destacar que, a menudo, estas estafas se presentan bajo la apariencia de empresas legítimas, lo que dificulta su identificación. Los estafadores suelen crear páginas web profesionales y utilizar testimonios falsos para convencer a las víctimas de que están haciendo una inversión segura.

Para protegerse de este tipo de fraudes, los expertos recomiendan investigar a fondo cualquier propuesta de inversión y desconfiar de las ofertas que prometen retornos demasiado buenos para ser verdad. Además, es esencial verificar la existencia de registros y regulaciones relacionadas con la empresa que ofrece el servicio.

Las autoridades argentinas han intensificado sus esfuerzos para combatir estas estafas, pero aún queda mucho por hacer. La educación financiera y la concientización sobre estos esquemas son claves para evitar que más personas caigan en estas trampas.