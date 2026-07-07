El encuentro entre la China Suárez y Franco Deambrosi en el rodaje

En el contexto de rumores sobre la China Suárez y Mauro Icardi, se reveló que la actriz conoció a Franco Deambrosi durante el rodaje de En el Barro, la serie de Underground.

Hoy 16:26

Este lunes, el programa Intrusos de América TV proporcionó información sobre el primer encuentro entre la China Suárez y el piloto de automovilismo Franco Deambrosi. El escenario de este encuentro fue el rodaje de la segunda temporada de En el Barro, una ficción de Underground en la que la actriz desempeñó un papel principal.

La producción de En el Barro decidió convocar a pilotos de carreras reales para las escenas de automovilismo, lo que llevó a que Deambrosi formara parte del elenco de dobles en las secuencias de pista. Según la periodista Marcela Baños, fue en este contexto donde Franco y la China se conocieron.

La revelación generó sorpresa en el panel de Intrusos, donde Marcela Tauro expresó su asombro al descubrir que Deambrosi había estado presente en una producción de ficción. Es importante aclarar que el piloto no desempeñó un papel actoral, sino que se limitó a actuar como doble en las escenas específicas.

La cronología del rodaje es significativa, dado que se realizó entre el 2 de julio y el 14 de septiembre de 2024, periodo en el cual la China aún mantenía su relación con Mauro Icardi. Este marco temporal ha alimentado diversas especulaciones sobre el inicio de su vínculo con Deambrosi.

La panelista Natalie Weber intentó aclarar el asunto, sugiriendo que la relación entre la China y Deambrosi podría haber comenzado en noviembre de 2024. Sin embargo, esta afirmación contrasta con la información proporcionada sobre el rodaje de En el Barro, que sitúa su primer encuentro meses antes.

El nombre de Deambrosi se vio envuelto en un escándalo mediático tras la publicación de una foto por Yanina Latorre, que insinuaba un posible romance con la actriz. Esta situación desató una serie de intercambios públicos entre la panelista y el futbolista, generando un clima de tensión en las redes sociales.

Finalmente, Deambrosi se pronunció a través de un mensaje en sus historias de Instagram, donde indicó que “hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir”. Este comentario fue interpretado por muchos como una confirmación implícita de su relación con la China Suárez, aunque también se reservó el derecho a no aclarar todos los rumores.