Policía recupera bicicleta eléctrica robada en Tucumán valorada en 6.500 dólares

Efectivos de la Comisaría Séptima de Tucumán recuperaron una bicicleta eléctrica robada, valorada en 6.500 dólares, tras un operativo policial.

Hoy 17:22

En un operativo policial realizado en la noche del lunes, los efectivos de la Comisaría Séptima lograron recuperar una bicicleta eléctrica de alta gama, valorada en 6.500 dólares, que había sido sustraída días atrás.

Durante las rondines preventivas en busca del rodado, los agentes observaron a un hombre circulando por calle Marcos Paz al 4.500 en la bicicleta que coincidía con la descripción de la denunciada por su propietaria el 1 de julio pasado.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso mostró un comportamiento nervioso y abandonó el rodado, huyendo hacia un predio con malezas y arbustos altos.

Las autoridades, al verificar el rodado, confirmaron que se trataba de la bicicleta marca Lola Roy que había sido reportada como robada.

Posteriormente, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la II y III Nominación ordenó que la bicicleta quedara en calidad de secuestro.

El procedimiento fue supervisado por el comisario principal Delfín Valdéz, quien destacó la importancia de estas acciones en la lucha contra el robo de bicicletas.

El éxito de este operativo refleja el compromiso de la policía local en la prevención del delito y la recuperación de bienes sustraídos, contribuyendo a la seguridad de la comunidad.