El básquet argentino está de luto: murió el histórico árbitro Eduardo "Mono" Alagastino

El reconocido juez internacional falleció este martes en una clínica de La Banda tras afrontar una dura enfermedad. Su trayectoria en la Liga Nacional y en competencias internacionales lo convirtió en un referente del arbitraje argentino.

Hoy 17:29

El deporte argentino recibió este martes una triste noticia con el fallecimiento de Eduardo "Mono" Alagastino, uno de los árbitros más importantes en la historia del básquet nacional. El reconocido juez internacional murió cerca de las 15 horas en una clínica de La Banda, donde permanecía internado.

Durante décadas, Alagastino fue protagonista de los principales escenarios del básquet argentino. Su extensa carrera lo llevó a dirigir cientos de encuentros de la Liga Nacional de Básquet, además de representar al país en distintos certámenes internacionales, donde se destacó por su capacidad, experiencia y compromiso con la profesión.

Su muerte generó un profundo impacto entre dirigentes, entrenadores, jugadores y colegas, quienes siempre resaltaron no solo su calidad como árbitro, sino también su enorme calidez humana. Con una personalidad respetada dentro y fuera de la cancha, dejó una marca imborrable en varias generaciones del básquet argentino.