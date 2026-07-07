Avanza la investigación por asfixia mecánica en el caso de Thiago Altamirano

La investigación del caso de Thiago Altamirano, un niño de 2 años, avanza con la confirmación de su muerte por asfixia mecánica, lo que intensifica el pedido de justicia de su familia.

Hoy 16:39

El caso de Thiago Altamirano, un niño de solo 2 años, ha conmocionado a la sociedad argentina, generando un fuerte pedido de justicia por parte de su familia en busca de esclarecer las circunstancias de su muerte.

Recientemente, se ha revelado que la autopsia del menor determinó que la causa de su fallecimiento fue asfixia mecánica, lo que ha llevado a la Justicia a descartar la posibilidad de un accidente.

Este hallazgo se suma a la creciente evidencia que complica la situación de los dos detenidos en el caso, su madre, María del Milagro, y su pareja, Franco Nicolás, quienes inicialmente afirmaron que el pequeño había sufrido una caída de la cama.

Sin embargo, el fiscal Espilocín ha afirmado que no se encontraron lesiones que respalden dicha versión, lo que refuerza la teoría del homicidio en este trágico suceso.

Las pericias y testimonios recabados han indicado que los niños temían a la pareja de su madre, quien se encargaba de su cuidado en ausencia de ella. Además, se ha revelado que el hombre residía de facto con la familia, contribuyendo económicamente al hogar.

A medida que avanza la investigación, se explora la posibilidad de que la madre estuviera al tanto del maltrato que sufrían sus hijos. El imputado enfrenta cargos por homicidio agravado por alevosía, mientras que la situación de la madre se complica a medida que surgen más pruebas.