VIDEO: la salvada clave de Paredes sobre el final para mantener con vida a la Argentina

El volante fue protagonista de una jugada fundamental cuando el partido estaba 2-2 ante Egipto. Después, destacó la fortaleza mental de la Selección Argentina para lograr otra clasificación dramática en el Mundial 2026.

Hoy 15:59

Leandro Paredes fue uno de los protagonistas silenciosos de la remontada de la Selección Argentina ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. En un partido cargado de dramatismo, el volante apareció en un momento decisivo para evitar una jugada que pudo haber cambiado la historia.

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Cuando el encuentro estaba igualado 2-2 y Egipto avanzaba con peligro en un contragolpe, Paredes realizó una recuperación clave en el tramo final. Su intervención evitó una situación clara para los Faraones y permitió que Argentina se mantuviera con vida hasta el gol definitivo de Enzo Fernández.

Después del partido, el mediocampista le bajó el tono a la acción, aunque reconoció su importancia para el desarrollo del encuentro. “Se venían muchos, eran muy rápidos... Si sirve para ayudar, bienvenido sea”, expresó.

Luego, admitió que recién más tarde tomó conciencia de lo determinante que fue esa jugada. “No había tomado dimensión de la jugada, después me di cuenta de lo que significó”, agregó.

Más allá de la salvada puntual, Paredes destacó la fortaleza mental del equipo de Lionel Scaloni, que volvió a reaccionar en un momento límite y consiguió una clasificación agónica.

“Nunca dejamos de confiar. En los momentos que mejor nos sentimos nos golpearon, pero nunca dejamos de golpear”, sostuvo el volante, en referencia a un partido en el que Argentina estuvo contra las cuerdas.

Por último, dejó una frase con sello propio para quienes esperaban una caída de la Albiceleste. “Van a tener que esperar un poco más los que nos quieren ver derrotados”, afirmó.

La frase resume el espíritu de una Selección que volvió a sufrir, estuvo al borde de la eliminación, pero encontró respuestas desde el carácter, la actitud y la convicción para seguir avanzando en el Mundial 2026.