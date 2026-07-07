La Municipalidad de La Banda impulsa nuevos espacios gratuitos para la promoción del folklore

La propuesta, a cargo del profesor Rodrigo Romero, está dirigida a bailarines con experiencia que deseen perfeccionarse. Las clases se dictan tres veces por semana en la Dirección de la Juventud.
En el marco de las políticas impulsadas para promover la cultura y fortalecer las tradiciones, la Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a participar de las clases gratuitas de la Academia de Danzas Folklóricas “El Chúcaro”, a cargo del profesor Rodrigo Romero.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La propuesta está destinada a bailarines con experiencia, juveniles, mayores y adultos que deseen perfeccionar sus conocimientos y continuar formándose en la danza folklórica, contribuyendo a la preservación de las expresiones culturales que forman parte de la identidad bandeña.
Las clases se dictan los días lunes, miércoles y jueves, de 20.30 a 23 horas, en la Dirección de la Juventud, ubicada sobre calle San Carlos, entre Soler y Las Heras.
Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa acompañando este tipo de iniciativas que promueven el acceso gratuito a la cultura, fomentan la participación comunitaria y revalorizan las tradiciones populares como parte del patrimonio cultural de la ciudad.
El profesor Rodrigo Romero invitó a los interesados a sumarse a esta propuesta y destacó que el objetivo es brindar un espacio de formación, encuentro y crecimiento artístico para quienes comparten la pasión por el folklore argentino.