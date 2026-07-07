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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 19º
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Locales

La Municipalidad de La Banda impulsa nuevos espacios gratuitos para la promoción del folklore

La propuesta, a cargo del profesor Rodrigo Romero, está dirigida a bailarines con experiencia que deseen perfeccionarse. Las clases se dictan tres veces por semana en la Dirección de la Juventud.

Hoy 14:19

En el marco de las políticas impulsadas para promover la cultura y fortalecer las tradiciones, la Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a participar de las clases gratuitas de la Academia de Danzas Folklóricas “El Chúcaro”, a cargo del profesor Rodrigo Romero.

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La propuesta está destinada a bailarines con experiencia, juveniles, mayores y adultos que deseen perfeccionar sus conocimientos y continuar formándose en la danza folklórica, contribuyendo a la preservación de las expresiones culturales que forman parte de la identidad bandeña.

Las clases se dictan los días lunes, miércoles y jueves, de 20.30 a 23 horas, en la Dirección de la Juventud, ubicada sobre calle San Carlos, entre Soler y Las Heras.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa acompañando este tipo de iniciativas que promueven el acceso gratuito a la cultura, fomentan la participación comunitaria y revalorizan las tradiciones populares como parte del patrimonio cultural de la ciudad.

El profesor Rodrigo Romero invitó a los interesados a sumarse a esta propuesta y destacó que el objetivo es brindar un espacio de formación, encuentro y crecimiento artístico para quienes comparten la pasión por el folklore argentino.

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