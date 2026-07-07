¡Al borde del infarto! Los memes de la sufrida victoria de Argentina sobre Egipto

La Selección Argentina estuvo contra las cuerdas, pero reaccionó a tiempo y logró una remontada épica ante Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. Como era de esperar, las redes sociales explotaron con los memes.

Hoy 15:32

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 no fue apta para cardíacos. El equipo de Lionel Scaloni sufrió más de la cuenta ante Egipto, estuvo en desventaja durante buena parte del encuentro y necesitó una reacción llena de carácter para dar vuelta un partido que parecía complicarse cada vez más.

La actuación del arquero Mostafa Shobeir, figura del conjunto africano, y las dificultades de la Albiceleste para quebrar la resistencia rival generaron una verdadera montaña rusa de emociones entre los hinchas. La preocupación se apoderó de las redes durante gran parte del encuentro, donde muchos ya imaginaban un desenlace inesperado.

Sin embargo, cuando el panorama lucía oscuro, apareció la rebeldía de la selección campeona del mundo. Con una remontada cargada de dramatismo, Argentina terminó imponiéndose y selló su boleto a los cuartos de final, desatando el festejo de millones de fanáticos en todo el país.

Como ocurre en cada partido importante de la Scaloneta, las redes sociales acompañaron el desarrollo del encuentro minuto a minuto. Desde las atajadas imposibles de Shobeir hasta el sufrimiento por el resultado adverso y la explosión final tras la clasificación, los usuarios de X, Instagram y Facebook inundaron internet con memes que reflejaron cada estado de ánimo vivido durante una tarde inolvidable.