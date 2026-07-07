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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUL 2026 | 19º
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Locales

Los santiagueños ya disfrutan de la Fan Zone en el Fórum para alentar a la Selección

Con entrada libre y gratuita, familias, jóvenes y fanáticos se acercaron al Fórum Centro de Convenciones para vivir la previa del partido entre Argentina y Egipto.

Hoy 14:11

La pasión por la Selección Argentina volvió a sentirse con fuerza en Santiago del Estero. Desde la mañana de este martes, numerosos santiagueños comenzaron a llegar al Fórum Centro de Convenciones para disfrutar de una nueva edición de la Fórum Fan Zone.

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La propuesta, organizada por la Dirección General de la Juventud del Gobierno de Santiago del Estero junto a la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital, fue pensada como un espacio abierto para compartir la previa y el desarrollo del partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026.

Con camisetas, banderas y mucho entusiasmo, familias, jóvenes y grupos de amigos se acercaron para vivir una jornada cargada de emoción albiceleste bajo el lema “La pasión nos une”.

El lugar cuenta con pantalla gigante para seguir el encuentro en vivo, patio gastronómico con food trucks, Zona Gamer, torneo de metegol, Zona de Emprendedores Jóvenes, juegos recreativos, sorteos y premios.

La Fan Zone busca consolidarse como un punto de encuentro para disfrutar del deporte, la recreación y el talento local, en una propuesta que combina entretenimiento, participación juvenil y espíritu mundialista.

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