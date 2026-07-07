Fin del sueño de Boca: Paulo Dybala seguirá en Roma y jugará la Champions League

El delantero cordobés llegó a un acuerdo para extender su vínculo con Roma hasta 2028. Pese al interés de Boca y los contactos desde el club, la Joya continuará en Europa para afrontar una nueva edición de la Champions League.

Hoy 12:55

Boca deberá seguir esperando. Cuando las ilusiones parecían sostenerse únicamente por el deseo de los hinchas, desde Italia llegó la confirmación que termina de cerrar la puerta, al menos por ahora. Paulo Dybala tiene todo acordado para renovar su contrato con Roma por las próximas dos temporadas y continuará en el fútbol europeo para disputar la Champions League.

El atacante cordobés, que quedó libre el pasado 1 de julio, mantuvo conversaciones con personas vinculadas al proyecto deportivo xeneize. La más reciente fue con Rodolfo Arruabarrena, quien le explicó detalles de su idea futbolística y el rol que tendría dentro del equipo. Sin embargo, la charla no modificó la postura del futbolista, que desde hace tiempo tenía decidido seguir compitiendo en la élite europea.

Mientras aguarda el cierre definitivo de cuestiones administrativas y financieras, Roma ya tiene preparados todos los documentos para anunciar oficialmente la continuidad de una de sus máximas figuras. Muy identificado con la institución y querido por los aficionados, Dybala será una de las principales cartas del equipo dirigido por Gian Piero Gasperini en su regreso a la máxima competencia continental.

En Italia también destacan el gesto realizado por el delantero de 32 años, quien aceptó una importante reducción salarial para permanecer en el club de la capital. De esta manera, la Joya firmará hasta 2028, prolongando una historia que parecía acercarse a su final y alejando cualquier posibilidad inmediata de desembarcar en Boca.

Desde hace más de un año, el club de la Ribera había iniciado un fuerte operativo seducción encabezado por Juan Román Riquelme y acompañado por Leandro Paredes, amigo y excompañero del atacante. Sin embargo, con el paso de los meses quedó claro que la prioridad de Dybala era continuar en el fútbol europeo. Así, la ilusión de verlo con la camiseta azul y oro deberá esperar un tiempo más.