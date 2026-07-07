Presentaron una nueva fecha del Campeonato Regional del NOA de Duatlón en Santiago

La competencia se realizará el próximo 19 de julio en la ciudad Capital, en el marco de los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero. Participarán 120 atletas de distintas provincias del NOA.

Hoy 12:41

En la sede de la Secretaría de Deportes de la Provincia se realizó este martes la presentación oficial de la segunda fecha del Campeonato Regional del NOA de Duatlón y la tercera fecha del Campeonato Santiagueño, competencias que se desarrollarán el próximo 19 de julio en la ciudad de Santiago del Estero.

La actividad formará parte de los festejos por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades y reunirá a 120 atletas provenientes de Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán.

La competencia es organizada por la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón (ASTyD) y combinará tramos de pedestrismo y ciclismo por distintos sectores de la Capital.

El anuncio estuvo encabezado por la coordinadora de Género y Deporte, Mónica Metzler; el presidente de la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón, Jorge Tévez; y los atletas santiagueños Elena Tejerina, Silvia Zurita y Mateo Corbalán.

Durante la presentación, Metzler destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a este tipo de actividades deportivas.

“La Secretaría de Deportes de la provincia, en el marco de la política de Estado que impulsa el deporte, acompaña todas las manifestaciones y eventos que contribuyen al crecimiento deportivo y también al turismo en la provincia”, expresó.

Además, agregó: “En esta ocasión presentamos la segunda fecha del Campeonato Regional del NOA de Duatlón, junto con la tercera fecha del Campeonato Santiagueño, y queremos desearles el mayor de los éxitos, brindando nuestro acompañamiento desde la secretaría”.

Por su parte, Jorge Tévez explicó detalles del recorrido y confirmó que la competencia tendrá como punto de partida el estacionamiento del Estadio Único. El primer tramo será de pedestrismo, luego continuará con ciclismo por la nueva costanera y finalizará nuevamente con un tramo de trote.

“El recorrido de ciclismo se desarrollará sobre la costanera nueva, que se encuentra en óptimas condiciones para la práctica de esta disciplina”, señaló el presidente de la ASTyD.

De esta manera, Santiago del Estero se prepara para recibir una importante competencia regional que reunirá a deportistas del NOA y sumará una nueva propuesta al calendario de actividades por el aniversario de la ciudad.