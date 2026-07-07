Carlos De Angelis analizó en Libertad de Opinión la estrategia política del Gobierno de cara a 2027

El sociólogo, analista político y consultor analizó el escenario político y económico del país y sostuvo que el oficialismo ya comenzó a proyectar la estrategia electoral con vistas a 2027.

Hoy 22:05

En una nueva edición de Libertad de Opinión, el sociólogo, analista político y consultor Carlos De Angelis analizó el presente de la Argentina y consideró que, una vez finalizado el Mundial de Clubes, la agenda política volverá a concentrarse en el proceso electoral. En ese marco, sostuvo que el Gobierno nacional ya comenzó a delinear su estrategia con vistas a las elecciones de 2027, en un contexto donde la situación económica continúa ocupando un lugar central.

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En este contexto, De Angelis señaló que el oficialismo busca avanzar en distintos frentes para fortalecer su posicionamiento político y planteó que uno de los principales ejes pasa por la discusión de las reglas electorales.

"Cuando termine el Mundial nos vamos a encontrar de golpe con las compuertas del nuevo proceso electoral porque nos vamos a encontrar con el armado de los oficialistas, qué va a pasar con el peronismo y con esta cuestión de la estrategia que tiene el Gobierno nacional", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la propuesta de modificar la ley electoral forma parte de esa estrategia y aseguró que "la otra gran apuesta del Gobierno es partir al peronismo, que el peronismo no tenga colectoras sino varias listas", al considerar que ese escenario podría favorecer al oficialismo.

Consultado sobre la situación económica, De Angelis expresó que el Gobierno enfrenta dificultades para mostrar mejoras concretas en la vida cotidiana de la población.

"Va a ser muy difícil que pueda mostrar elementos", sostuvo, y recordó las declaraciones del diputado Diego Santilli, quien manifestó que espera que el crecimiento económico "llegue a la gente". Para el analista, ese escenario resulta complejo de concretar.

Asimismo, afirmó que "no parece que vaya a detenerse" el proceso de pérdida de actividad económica y consideró que "no hay un programa, un plan que esto pueda cambiar y que esto lleve a que aparezca dinero en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados e incluso de los gobernadores".

En ese marco, explicó que muchas de las consecuencias de esa situación terminan siendo afrontadas por las provincias y los municipios.

"Cuando el Gobierno nacional no arregla las rutas, las quejas le llegan al gobernador, le llegan al intendente", expresó, al señalar que son las administraciones provinciales y locales las que reciben buena parte de los reclamos de la ciudadanía.

Respecto del vínculo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, De Angelis consideró que existe cautela frente a algunas iniciativas impulsadas por el oficialismo.

"Los gobernadores amigos dudan de prestarle los votos en el Senado para cambiar la ley electoral, si esto no se les va a venir en contra", afirmó, al advertir que el malestar social también influye en las decisiones políticas.

Sobre el panorama opositor, sostuvo que el peronismo atraviesa una etapa de fragmentación, aunque no descartó la aparición de nuevos liderazgos.

"No puede pensar si no puede haber una alternativa a Kicillof... este que no estamos mirando en el partido resulta ser un candidato potente", señaló, al comparar esa posibilidad con los cambios inesperados que pueden producirse en un partido de fútbol.

Finalmente, al referirse al acto por el 9 de Julio en Tucumán, el consultor sostuvo que será importante observar la presencia de los gobernadores y afirmó que también comienzan a instalarse debates vinculados con el rumbo estratégico del país.

"Empiezo a ver que repiquetean muchos argentinos decir: 'Che, ¿nuestros nietos van a tener una Argentina donde vivir?'", concluyó, al plantear interrogantes sobre el futuro del país y las decisiones que marcarán los próximos años.