Avendaño y Kalinski destacaron la agenda de festejos por el aniversario de Santiago en Libertad de Opinión

El director de Cultura, Francisco Avendaño, y el subsecretario de Desarrollo Social, Mauro Kalinski, brindaron detalles en Libertad de Opinión sobre las actividades previstas durante julio, en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad.

Hoy 22:34

En el marco de un nuevo cumpleaños de Santiago del Estero, la Municipalidad de la Capital impulsa una amplia agenda de actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales que se desarrollan durante el mes de julio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El director de Cultura, Francisco Avendaño, destacó el trabajo articulado de las distintas áreas municipales y remarcó que los festejos buscan generar espacios de acceso a los bienes culturales, además de abrir posibilidades de trabajo para familias santiagueñas.

“Estamos muy contentos de entrar a un nuevo festejo del cumpleaños de nuestra ciudad, lo que implica el trabajo de muchísima gente del municipio de manera mancomunada”, expresó Avendaño, quien también señaló que estas acciones responden a una política impulsada por la intendente Norma Fuentes.

En ese sentido, recordó que las actividades comenzaron el 29 de junio con el concierto para la Ciudad del Barco y se fortalecieron con la inauguración de la feria, un espacio que, según indicó, brinda oportunidades laborales a más de mil familias.

El funcionario remarcó que la feria forma parte de los festejos tradicionales de la ciudad y que, con el paso de los años, fue ampliando su propuesta. En el predio de Changolandia, se incorporaron sectores destinados a las infancias, comidas al paso, emprendedores e instituciones.

Además, resaltó el impacto turístico de la celebración y el valor identitario que tiene para los santiagueños. “Cuando concluye el último día de los festejos, terminamos siendo más santiagueños de lo que éramos antes”, afirmó.

Entre las actividades centrales de la agenda cultural, Avendaño mencionó la acción teatral urbana prevista para el 23 de julio, la vigilia del 24 de julio, la renovación del Teatro del Pueblo, el encuentro de escultores en el Parque Oeste, el concurso de arte vinculado a fotografía y la entrega de los premios Ricardo Rojas, prevista para el 29 de julio, en el marco del Día de la Cultura Nacional.

También hizo referencia a la Marcha de los Bombos, a la que definió como una expresión auténtica de la identidad santiagueña y una experiencia que cada año convoca a personas de distintos puntos del país y del mundo.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Social, Mauro Kalinski, remarcó que la agenda de julio es resultado de un trabajo articulado entre áreas de la Municipalidad de la Capital, el Gobierno de la Provincia y distintos organismos.

“Esto es un trabajo articulado y mancomunado, no sólo con las áreas del municipio de la Capital, sino en articulación con el Gobierno de la Provincia, con la Secretaría de Turismo y Deportes y con las diferentes áreas”, señaló.

En esa línea, mencionó actividades como los intercolegiales en el Polideportivo Provincial, Santiago Baila, la Maratón La Ciudad Corre, Santiago Pedalea, los festejos por el Día del Amigo y las propuestas que se realizan en espacios públicos durante distintos días de la semana.

Kalinski también destacó que la ciudad se prepara para recibir a vecinos y visitantes con una agenda variada. Además, invitó a consultar las redes sociales del municipio para conocer el cronograma completo de actividades.

El subsecretario adelantó además que el viernes 17 de julio comenzará la edición invierno de Santiago es tu Río, una propuesta pensada especialmente para las vacaciones de invierno, con actividades destinadas a niños y familias durante dos fines de semana.

En otro tramo, Avendaño valoró la apropiación del espacio público por parte de los vecinos y sostuvo que los centros culturales, plazas y parques cobran sentido a partir de la participación de la comunidad. En ese marco, destacó espacios como la Casa Argañaraz Alcorta, el Centro Cultural Ricardo Rojas, la Casa del Bicentenario y el Parque del Encuentro.

Finalmente, ambos funcionarios coincidieron en que julio representa uno de los meses más importantes para fortalecer la identidad santiagueña, promover la participación comunitaria y mostrar la ciudad como una vidriera cultural, turística y social. Los detalles fueron brindados durante la participación de Francisco Avendaño y Mauro Kalinski en Libertad de Opinión.