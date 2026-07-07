Isabel Haugseng Johansen, la novia noruega de Erling Haaland

Isabel Haugseng Johansen, novia del delantero Erling Haaland, es noruega y no colombiana, desmintiendo rumores en redes sociales.

07/07/2026

La figura destacada del Mundial 2026, Erling Haaland, se encuentra en el centro de atención no solo por su habilidad en el fútbol, sino también por su vida personal, especialmente por su relación con Isabel Haugseng Johansen.

Recientemente, un rumor que circuló en redes sociales afirmaba que la novia del goleador era de origen colombiano, pero esta información ha sido desmentida por fuentes confiables.

Según el diario británico The Sun, Isabel Haugseng Johansen, de 22 años, es de nacionalidad noruega y oriunda de Bryne, la misma localidad que el delantero del Manchester City.

La pareja se conoció durante su juventud mientras ambos formaban parte de las categorías juveniles del Bryne FK, club donde Isabel también jugaba al fútbol antes de iniciar su relación formal en 2021.

A pesar del creciente interés mediático, Isabel y Erling han decidido mantener un perfil bajo, evitando la exposición pública y limitando su presencia en redes sociales.

La privacidad se ha mantenido aún más resguardada desde el nacimiento de su hijo en diciembre de 2024, cuyo nombre y otros detalles se mantienen en secreto.

Fuera del campo, Haaland ha compartido que lleva una vida cotidiana sencilla, donde disfrutan de actividades como cocinar y jugar videojuegos, a pesar de que su novia a veces expresa su agotamiento con el fútbol, como él mismo señaló en una entrevista.