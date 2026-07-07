Fortaleciendo los lazos con Italia y promoviendo nuevas inversiones para Santiago del Estero

El gobernador de la Provincia, Elías Suárez, encabezó la participación santiagueña en el encuentro realizado en la Embajada de Italia en la República Argentina, en el marco de una actividad organizada por Mapei, empresa líder mundial en la industria de químicos para la construcción.

Hoy 22:00

En el marco de una actividad organizada por la empresa Mapei, el gobernador de la Provincia, Elías Suárez, participó de un encuentro en la Embajada de Italia en la República Argentina, donde fue recibido por el embajador Fabrizio Nicoletti.

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La reunión permitió fortalecer los vínculos institucionales y empresariales con Italia, además de avanzar en el diálogo sobre nuevas inversiones productivas para Santiago del Estero.

Durante la actividad, Elías Suárez dialogó con Veronica Squinzi y Marco Squinzi, propietarios y CEO de Mapei a nivel mundial, junto al CEO para Argentina, Gabriel Ros, representantes del sector empresarial y autoridades nacionales e internacionales.

La empresa se encuentra finalizando la instalación de su nueva planta industrial en el Parque Industrial La Isla, en la ciudad de La Banda. Se trata de una de las plantas más modernas de toda su red global, un proyecto que ratifica la confianza de una firma líder en el potencial productivo de Santiago del Estero.

Desde la Provincia destacaron que este tipo de inversiones generan empleo, incorporan tecnología y fortalecen el perfil industrial santiagueño, consolidando el camino del crecimiento con desarrollo productivo.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Producción, Néstor Machado, y el secretario de Representación Oficial de Santiago del Estero en Buenos Aires, Bernardo Abruzzese.