El FMI confirmó su previsión de crecimiento de 3,5% para Argentina en 2026

El organismo ratificó además una expansión de 4% para 2027, según el informe Perspectivas de la Economía Mundial presentado en Washington.

Hoy 13:22

El Fondo Monetario Internacional ratificó sus estimaciones de crecimiento para la Argentina y proyectó una expansión del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027.

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Así lo reflejó el organismo en el informe Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook – WEO), presentado en Washington durante una conferencia de prensa.

La previsión se mantiene luego de que el FMI revisara a la baja, a fines de 2025, la estimación que había realizado un año antes, cuando proyectaba una mejora del 4,5% para este año.

Durante la presentación, Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, explicó que “el panorama global está siendo moldeado por dos poderosas fuerzas que tiran en direcciones opuestas: los efectos persistentes de la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio y un auge de la inversión impulsado por la tecnología”.

“El efecto neto varía significativamente entre países, dependiendo de su exposición a la guerra y de su posición en la cadena de valor tecnológica”, agregó la funcionaria.

En ese marco, el organismo pronosticó “un crecimiento global del 3,0% en 2026 y del 3,4% en 2027, prácticamente sin cambios respecto a abril en términos acumulados”.

Koeva Brooks señaló además que esperan “una recuperación en forma de V: un crecimiento más débil este año en comparación con nuestras previsiones previas a la guerra, seguido de un repunte el próximo año”.

En cuanto a la inflación, la funcionaria advirtió que el panorama “es menos alentador” y precisó que “la inflación general global se ha revisado al alza hasta el 4,7% este año, mientras que nuestra previsión de inflación subyacente se mantiene prácticamente sin cambios”.

“En resumen, la tendencia desinflacionaria que venía gestándose desde principios de 2024 se ha estancado”, enfatizó.