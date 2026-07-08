Argentina perdió el liderazgo del ranking FIFA en pleno Mundial

Mientras continúa su camino en el Mundial 2026 y se prepara para enfrentar a Suiza por los cuartos de final, la Selección Argentina recibió una noticia que impactó fuera de la cancha. A pesar del agónico triunfo 3-2 sobre Egipto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni perdió el primer puesto del ranking FIFA, que volvió a quedar en manos de Francia tras su victoria 1-0 frente a Paraguay.

El sistema de puntuación en vivo dejó a los franceses con 1925.86 puntos, mientras que la Albiceleste quedó muy cerca con 1925.15, una diferencia de apenas 0.71 unidades. Como ambas selecciones continúan en competencia, la clasificación seguirá modificándose con cada partido disputado, por lo que el liderazgo todavía puede cambiar antes de que finalice el certamen.

Más allá del aspecto estadístico, el cambio de posiciones también reavivó una de las curiosidades más comentadas del fútbol internacional. Desde que existe el ranking FIFA, ninguna selección que llegó a un Mundial ocupando el primer puesto logró consagrarse campeona, una especie de "maldición" que se repite desde hace varias ediciones de la Copa del Mundo.

Argentina había alcanzado la cima del ranking en la última actualización previa al Mundial gracias a sus triunfos en los amistosos ante Honduras e Islandia, sumados a los tropiezos de Francia y España en sus respectivos encuentros de preparación. Ahora, con los franceses nuevamente en lo más alto, muchos hinchas argentinos incluso ven este cambio como un dato alentador, alimentando la esperanza de romper otra estadística en la búsqueda del bicampeonato mundial.