Franco Armani, cada vez más cerca de dejar River: Atlético Nacional sueña con su regreso

El futuro de Franco Armani parece comenzar a definirse. Con 39 años y relegado al banco de suplentes por el gran presente de Santiago Beltrán, el histórico arquero de River analiza la posibilidad de cambiar de aire en este mercado de pases. En ese escenario, Atlético Nacional volvió a aparecer en el horizonte y crecen las posibilidades de un regreso al club colombiano donde construyó gran parte de su carrera.

Desde hace tiempo, el propio Armani manifestó públicamente que le gustaría retirarse defendiendo el arco del conjunto de Medellín. Incluso, meses atrás, su representante Martín Aráoz reconoció ese deseo: "Él dijo que su sueño era despedirse en Atlético Nacional. Si aparece la oportunidad, la analizaremos. Sería un cierre de película". Aunque en ese momento aclaró que no existían negociaciones concretas, la situación comenzó a tomar forma en los últimos días.

El vínculo entre el arquero y Atlético Nacional va mucho más allá de los resultados. Entre 2010 y 2017, disputó 232 partidos, recibió 180 goles, mantuvo 100 vallas invictas y conquistó 13 títulos, entre ellos una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana, transformándose en uno de los máximos ídolos de la institución antes de dar el salto a River de la mano de Marcelo Gallardo.

Si bien Armani tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2026 y todavía no recibió una propuesta oficial para rescindir o renovar su vínculo, en las últimas horas trascendió que ya existieron contactos informales entre las partes para conocer la postura del arquero y del nuevo entrenador de Atlético Nacional, Lucas González, quien tuvo un paso por Central Córdoba de Santiago del Estero.

En caso de concretarse su salida, el arquero pondrá fin a una etapa inolvidable en River, donde disputó 366 encuentros, recibió 288 goles, consiguió 158 vallas invictas y levantó 10 títulos, incluyendo la histórica Copa Libertadores 2018 conquistada en Madrid frente a Boca Juniors. Más allá de haber perdido la titularidad en el último tiempo, Armani se marcharía como uno de los grandes emblemas de la historia reciente del club de Núñez.