Las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña ponen en marcha los cuartos de final

El Torneo Apertura "Dr. Gerardo Zamora" ingresa en su etapa decisiva con una intensa programación entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio. Los ganadores accederán a las semifinales y, en caso de empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto del penal.
Las divisiones inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol comenzarán a disputar desde este jueves 9 de julio los cuartos de final del Torneo Apertura "Dr. Gerardo Zamora". La actividad se desarrollará en las canchas de Central Argentino, Sportivo Fernández y Unión Santiago, con encuentros correspondientes a las categorías Séptima, Octava, Novena y Décima División.
Durante tres jornadas se definirán los equipos que avanzarán a las semifinales del certamen. El reglamento establece que, en caso de igualdad al término del tiempo reglamentario, el pasaje a la próxima instancia se resolverá directamente mediante la ejecución de tiros desde el punto del penal, sin disputarse tiempo suplementario.
Cancha: Central Argentino
Cancha: Sportivo Fernández
Cancha: Central Argentino
Cancha: Unión Santiago
Con una nutrida programación y varios de los clubes más importantes del fútbol santiagueño en competencia, el Torneo Apertura de las divisiones inferiores comenzará a definir a los cuatro mejores equipos de cada categoría, dando un paso más hacia la consagración del primer campeón de la temporada 2026.