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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 21º
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Somos Deporte

Las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña ponen en marcha los cuartos de final

El Torneo Apertura "Dr. Gerardo Zamora" ingresa en su etapa decisiva con una intensa programación entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio. Los ganadores accederán a las semifinales y, en caso de empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto del penal.

Hoy 16:00
Divisiones inferiores

Las divisiones inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol comenzarán a disputar desde este jueves 9 de julio los cuartos de final del Torneo Apertura "Dr. Gerardo Zamora". La actividad se desarrollará en las canchas de Central Argentino, Sportivo Fernández y Unión Santiago, con encuentros correspondientes a las categorías Séptima, Octava, Novena y Décima División.

Durante tres jornadas se definirán los equipos que avanzarán a las semifinales del certamen. El reglamento establece que, en caso de igualdad al término del tiempo reglamentario, el pasaje a la próxima instancia se resolverá directamente mediante la ejecución de tiros desde el punto del penal, sin disputarse tiempo suplementario.

Programación de los cuartos de final

Jueves 9 de julio

Cancha: Central Argentino

  • Séptima División | 8.30: Central Córdoba vs. Mitre Amarillo.
  • Octava División | 10.00: Central Córdoba vs. Sarmiento.
  • Novena División | 11.30: Central Córdoba vs. Sarmiento.
  • Décima División | 12.30: Güemes vs. Sarmiento.

Viernes 10 de julio

Cancha: Sportivo Fernández

  • Séptima División | 8.30: Independiente de Fernández vs. Mitre.
  • Octava División | 10.00: Mitre Negro vs. Independiente de Beltrán.
  • Novena División | 11.30: Mitre Negro vs. Sportivo Fernández.
  • Décima División | 12.50: Vélez de San Ramón vs. Sportivo Fernández.

Cancha: Central Argentino

  • Novena División | 8.30: Vélez de San Ramón vs. Mitre Amarillo.
  • Octava División | 9.50: Güemes vs. Mitre Amarillo.
  • Décima División | 11.20: Comercio vs. Mitre Amarillo.
  • Séptima División | 12.40: Comercio vs. Sarmiento.

Sábado 11 de julio

Cancha: Unión Santiago

  • Séptima División | 8.30: Mitre Negro vs. Unión Santiago.
  • Octava División | 10.00: Comercio vs. Unión Santiago.
  • Novena División | 11.30: Central Argentino vs. Unión Santiago.
  • Décima División | 12.50: Central Córdoba vs. Unión Santiago.

Con una nutrida programación y varios de los clubes más importantes del fútbol santiagueño en competencia, el Torneo Apertura de las divisiones inferiores comenzará a definir a los cuatro mejores equipos de cada categoría, dando un paso más hacia la consagración del primer campeón de la temporada 2026.

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