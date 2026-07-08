Sorteo: Diario Panorama te invita a disfrutar de Horacio Banegas en la Peña Los Roldán

El encuentro será este jueves 9 de julio en el Patio de O-LI, en La Banda, con shows de Horacio Banegas, Los Herederos, Rodri Salvatierra, Ruphay y una amplia grilla de artistas.

Hoy 16:21

Diario Panorama sortea entradas para disfrutar de la Peña Los Roldán, una propuesta pensada para vivir el Día de la Independencia con música, comidas regionales y feria de emprendedores en la ciudad de La Banda.

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El encuentro se realizará este jueves 9 de julio, desde las 13, en el Patio de O-LI, espacio verde, ubicado en Av. Besares al 2200.

Quienes deseen participar del sorteo pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial de Instagram, donde se detallan las condiciones.

La jornada contará con una amplia grilla de artistas, entre ellos Horacio Banegas, Los Herederos, Rodri Salvatierra, Ruphay, Dúo López-Barroca, Diego Gómez, Los Brujitos, Yamila Saravia, la academia Ashpaipa Cusin, Valentina Toledo y Canto de Barrio, entre otros.

Además de los espectáculos musicales, el espacio ofrecerá patio de comidas y feria de emprendedores, en una propuesta cultural y folklórica para compartir en familia y con amigos.