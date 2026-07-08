JetSMART amplía la conectividad nacional con vuelos directos a Santiago del Estero

Los pasajes ya se encuentran disponibles con tarifas promocionales desde $39.100 por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

Hoy 17:26

JetSMART, la aerolínea ultra low cost con la flota más nueva de Sudamérica, continúa fortaleciendo su plan de expansión en el país con el lanzamiento de la nueva ruta directa entre Santiago del Estero y Buenos Aires, con inicio de operaciones previsto para el próximo 10 de diciembre. Este nuevo destino forma parte de la estrategia de crecimiento anunciada recientemente por la compañía, que también contempla el inicio de operaciones hacia Jujuy, Posadas, San Juan y Maceió (Brasil), ampliando la conectividad aérea tanto dentro del país como con la región.

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Los vuelos entre Santiago del Estero y el Aeroparque Jorge Newbery contarán con cinco frecuencias semanales, los días lunes, jueves, viernes, sábados y domingos. Los pasajes ya se encuentran disponibles en www.JetSMART.com, con tarifas promocionales de lanzamiento desde $39.100 por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

"El mercado aerocomercial argentino todavía tiene un enorme potencial de crecimiento. Nuestro desafío, como la segunda aerolínea del país, es seguir impulsando esa expansión con una propuesta basada en eficiencia, innovación y tarifas accesibles, acercando cada vez más personas al transporte aéreo, fortaleciendo la conectividad federal y el desarrollo del país. La incorporación de Santiago del Estero representa un nuevo paso en ese camino", señaló Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSMART en Argentina.

"Quiero expresar mi agradecimiento a la empresa JetSMART por apostar a Santiago del Estero con esta nueva conexión aérea hacia Buenos Aires. Una mayor conectividad representa más oportunidades para fortalecer el turismo, impulsar la actividad económica, atraer inversiones y acompañar el crecimiento y desarrollo sostenido de nuestra provincia”, expresó el Gobernador Elías Miguel Suárez.

“Desde el Gobierno de Santiago del Estero continuaremos acompañando todas las iniciativas que contribuyan a ampliar la oferta de vuelos y a fortalecer la integración de nuestra provincia con el resto del país, generando más oportunidades para los santiagueños y mejores alternativas para quienes nos visitan y eligen nuestro destino”, agregó.

Por su parte, Federico Petazzi, Gerente Comercial de JetSMART en Argentina, destacó: "Los pasajeros podrán conectar Santiago del Estero y Buenos Aires con la eficiencia, confiabilidad y puntualidad que nos caracterizan, además de tarifas accesibles y productos pensados para quienes viajan con frecuencia entre ambos destinos. Estamos convencidos de que esta nueva ruta se convertirá en una excelente alternativa para todos los pasajeros que vuelan desde y hacia Santiago del Estero".

El Aeropuerto de Santiago del Estero Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés registró 73.000 pasajeros mensuales entre los meses de enero y mayo de 2026, según datos de la Administración Nacional de Administración Civil (ANAC).

Desde el inicio de sus operaciones, JetSMART ha transportado a más de 16 millones de pasajeros en Argentina, contribuyendo a que más personas accedan por primera vez al transporte aéreo. Actualmente, la compañía opera en el país con aeronaves Airbus A320 y A321neo, los aviones más modernos de la industria aerocomercial argentina, y continuará incorporando nuevos equipos hasta alcanzar una flota de 23 aeronaves durante la temporada de verano 2027. De ese total, 10 serán Airbus A321neo, lo que permitirá incrementar su capacidad para acompañar el crecimiento de la demanda y continuar ampliando su oferta de destinos.

Sobre JetSMART

JetSMART Airlines es la aerolínea de bajo coste (ULCC) más grande y de más rápido crecimiento de Sudamérica, comprometida con ofrecer tarifas asequibles y ampliar la conectividad aérea en toda la región. Desde su fundación en 2016, JetSMART ha revolucionado el sector aéreo y actualmente opera más de 90 rutas nacionales e internacionales en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana. Su flota de 56 aviones Airbus A320 y A321, la más joven y moderna del sub-continente, respalda su capacidad operativa y su eficiencia.

El modelo de negocio de JetSMART se basa en la eficiencia radical de la estructura de bajo costo, que ha permitido a millones de pasajeros volar por primera vez, conectando ciudades secundarias y reduciendo significativamente los precios en todos los mercados en los que opera. Respaldada por inversores de talla mundial como Indigo Partners y American Airlines, JetSMART se posiciona como líder del mercado de bajo costo y tiene como objetivo operar más de 100 aviones para 2030, conectando comunidades y creando nuevas oportunidades para los viajeros sudamericanos.

JetSMART ha sido reconocida en repetidas ocasiones por su excelencia operativa, recibiendo premios como el de Mejor Aerolínea de Bajo Costo en Sudamérica de SKYTRAX en 2021, 2023 y 2025. Además, su alianza con American Airlines y la posibilidad de acumular millas en el programa AAdvantage amplían su red de rutas y refuerzan su propuesta de valor para los pasajeros.